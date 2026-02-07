Jorge Morán 07 FEB 2026 - 17:34h.

El presidente del Real Oviedo reclama los tres puntos ante el Rayo Vallecano: "Hay que levantar la voz"

Horas después de la suspensión del Rayo Vallecano vs Real Oviedo, el ambiente sigue muy caldeado. Y no es para menos. La situación con el césped de Vallecas es una vergüenza más en la gestión de un Martín Presa que sigue generando polémicas a su alrededor.

Las quejas de los futbolistas y staff del Rayo Vallecano hizo que el club tomara medidas a la hora de cambiar el césped de Vallecas. Pero como es habitual con Presa, tarde y mal. Hace tan sólo tres días comenzaron las obras por lo que esto, sumado a la climatología, han hecho que el terreno de juego no esté en condiciones para la disputa de un partido.

La 'amenaza' del Real Oviedo

La decisión de LALIGA EA SPORTS de suspender el partido y las mínimas consecuencias que puede tener el Rayo, que no perdería los tres puntos sino que sólo tendría una sanción económica, han provocado un cabreo mayor en los carbayones.

Algo que se ha visto reflejado en las palabras de su director general, Agustín Lleida. En su participación en Radio Estadio, el directivo del Real Oviedo avisó a LALIGA EA SPORTS del precedente que puede suponer su decisión de este sábado.

"Esto puede ser un precedente muy serio", comenzó diciendo, antes de avisar de una posible medida del equipo en el futuro. "Pongamos que en la última jornada nos faltan jugadores importantes y nos jugamos salvarnos, pues podemos cargarnos el césped y que se aplace", dijo Lleida en una clara intención de presionar a la competición.

No fueron las únicas declaraciones de la directiva del Oviedo. También habló su presidente, Martín Pelaez, quién instó a LALIGA a dar la victoria al equipo. "Siempre apoyamos a LaLiga y al resto de clubes, pero cuando ves cosas que no son correctas hay que levantar la voz. Estamos en nuestro derecho de reclamar los tres puntos", comentó.