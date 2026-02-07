Jorge Morán 07 FEB 2026 - 15:36h.

El césped no estaba en condiciones para jugar

Vallecas dice 'basta' y explota tras la suspensión del partido: "Perdón por Martín Presa"

Lo ocurrido en Vallecas no es digno de LALIGA EA SPORTS. Desde hace semanas, jugadores, entrenadores y aficionados se llevan quejando del estado del césped del Estadio. El club, a dos días del encuentro ante el Real Oviedo, tomó la decisión de cambiar todo el verde en un acto que ha provocado la suspensión del encuentro.

Ya este viernes los futbolistas vallecanos se negaron a entrenar en el Estadio por la probabilidad alta de lesión. Incluso emitieron un comunicado en el que denunciaban las pésimas condiciones de trabajo que tienen en el club vallecano. Pero este sábado ha sido la gota que ha colmado el vaso, con el aplazamiento del vital partido ante el Real Oviedo a sólo unas horas del arranque.

La imagen del césped de Vallecas

A primera hora de la mañana, emisarios de LALIGA EA SPORTS revisaron el estado del césped en Vallecas, llegando a la conclusión de suspender el encuentro. La decisión fue tomada para preservar 'la integridad física de los jugadores' y ahora tocará esperar las consecuencias para un Rayo Vallecano que no para de generar problemas.

Es por ello que su afición ha dicho basta. Con una concentración en la puerta de vestuarios, los rayistas se han manifestado contra la gestión de Martín Presa por el abandono del club, las negligencias cada vez más comunes y el maltrato contra afición y jugadores.

Todo ello en un día en el que ElDesmarque ha podido ser testigo, gracias a un vecino de Vallecas, del estado del césped. Y las imágenes hablan por sí solas. El verde, traído desde el norte de Europa y con un costo de unos 300.000€, no ha podido drenar bien por las condiciones meteorológicas, siendo imposible la práctica del fútbol.

Un campo encharcado, con zonas levantadas y una fragilidad que sería un peligro para los futbolistas de ambos equipos. Sin duda, una decisión valiente de LALIGA, quién deberá tomar la decisión de las consecuencias de lo ocurrido.