Jorge Morán 07 FEB 2026 - 16:47h.

Señaló a LALIGA por la decisión

La imagen de la 'vergüenza' en Vallecas: así está el césped del estadio del Rayo Vallecano

La indignación crece por momentos en el Real Oviedo. La suspensión del encuentro ante el Rayo Vallecano por el estado del césped ha perjudicado al equipo asturiano, que deberá esperar para conocer la sanción para el equipo vallecano. En total hay dos vías: una de ellas pasa por aplazar el encuentro a otro fecha, mientras que la otra sería la de dar los tres puntos a los carbayones.

Por ahora se desconoce la medida que tomará LALIGA EA SPORTS, pero desde el Real Oviedo han anunciado que tomarán las medidas necesarias y reclamarán los tres puntos. Algo que han hecho a través de un comunicado, en palabras de Roberto Suárez (director deportivo) y también de su presidente.

Martín Peláez critica a LALIGA

El máximo mandatario del Real Oviedo, Martín Peláez, habló en los micrófonos de la CADENA COPE para mostrar su indignación con un hecho que 'ya se veía venir'. "Nosotros estamos encabronados con esta situación. No es posible que esta mañana te notifiquen que no se juegan cuando sabían durante toda la semana que el césped no iba a estar en condiciones", apunta.

"Somos los primeros en apoyar las decisiones de LaLiga y de todos los estamentos, como pasó en Valencia en la primera vuelta, pero lo de hoy no puede ser. Ya hemos pagado el peaje del recién ascendido, con horarios y arbitrajes polémicos, pero ya basta", dice mosqueado.

Para el presidente, la 'climatología no es una excusa'. "Todos sabíamos que el césped no iba a estar. Se tenía que haber previsto un campo alternativo para jugar el partido", opina. Una decisión que no barajó en ningún momento pese al comunicado de los jugadores del Rayo Vallecano este pasado viernes.

"Se incumple el reglamento. Cada detalle cuenta en la lucha por la permanencia, llegábamos en buena dinámica y eso no significa que fuésemos a ganar, pero todo cuenta. Siempre apoyamos a LaLiga y al resto de clubes, pero cuando ves cosas que no son correctas hay que levantar la voz. Estamos en nuestro derecho de reclamar los tres puntos", zanjó.