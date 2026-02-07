El Ayuntamiento de Sevilla solicita la suspensión del Sevilla - Girona

Pepe Jiménez Sevilla, 07 FEB 2026 - 15:16h.

El Ayuntamiento se suma a las peticiones del Sevilla, Subdelegación y la Junta de Andalucía

El tiempo previsto para el Sevilla - Girona: AEMET activa la alerta naranja

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de un escrito, ha solicitado formalmente la suspensión del Sevilla-Girona, encuentro previsto para este sábado a las 18.30 horas.

Así reza el comunicado del Ayuntamiento:

"Con motivo de los avisos por lluvia, tormentas y fuertes vientos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología para el día de hoy, y ante las incidencias que se están produciendo en la vía pública, el Ayuntamiento de Sevilla elevó en el día de ayer su Plan Territorial de Emergencia a Fase de Emergencia, situación operativa 1.

Esta escalada a Fase de Emergencia fue comunicada al Servicio de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía a las 22:07h del 6 de febrero.

Como consecuencia de ello y en prevención de posibles incidentes, este Ayuntamiento ha cerrado parques públicos y espacios deportivos de la ciudad, recomendando a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Es por este motivo, por lo que se estima necesario el aplazamiento del partido de fútbol entre el Sevilla F.C. y el Girona previsto para las 18:30h de hoy en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuan, ordenándose, por tanto, su suspensión".