Muere Manolín Bueno, eterno suplente de Gento en el Real Madrid, a los 86 años

El Real Madrid ha querido mostrar este sábado sus condolencias por el fallecimiento de Manolín Bueno. El 'eterno' suplente del extremo izquierdo internacional Paco Gento en el legendario Real Madrid campeón de la quinta y sexta Copas de Europa en los años 60 del pasado siglo, falleció este sábado a los 86 años en Cádiz.

Aunque nació en Sevilla el 5 de febrero de 1940, Manuel Bueno Cabral, conocido con el apelativo de 'Manolín Bueno', residía en Cádiz, su localidad de adopción y donde comenzó como futbolista, y militó durante doce temporadas en el Real Madrid.

Su primer equipo profesional fue el Cádiz, desde donde dio el salto en la temporada 1959-60 al Real Madrid, club en el que permaneció doce campañas y con el que consiguió dos títulos de Copa de Europa (1959-60 y 1965-66), ocho Ligas, dos Campeonatos de Copa y una Copa Intercontinental.

Posteriormente, Manolín Bueno jugó en el Sevilla en la campaña 1972-73, club en el que se retiró a los 32 años.

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Manolín Bueno, una de las grandes leyendas del Real Madrid.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros y a todos sus seres queridos.

Manolín Bueno defendió la camiseta del Real Madrid durante 12 temporadas. En todo ese tiempo, desde 1959 hasta 1971, ganó 2 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 8 Ligas y 2 Copas de España.

Manolín Bueno ha fallecido a los 86 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz".