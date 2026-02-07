El problema del que nadie habla de las obras del Camp Nou: "Hay mucho trabajo por hacer aún"

Saray Calzada 07 FEB 2026 - 20:03h.

José María Miguella habló en 'Tiempo de Juego' sobre las incógnitas que rodean al Camp Nou

Uno por uno del FC Barcelona ante el Mallorca en LALIGA: algún suspenso y dos notables altos

Compartir







El FC Barcelona sonríe. El equipo está vivo en todas las competiciones y en el área deportiva la gestión de Joan Laporta en los últimos años ha sido buena. Una de las cosas que más se le ha atragantado han sido las obras. El regreso al Camp Nou costó y fueron varios los plazos que se dieron hasta que consiguieron volver. Todo parece encaminado a una vuelta progresiva hasta que el estadio tenga la totalidad del aforo, pero José María Minguella en 'El Tiempo de Juego' ha hablado de una cosa que no se está comentado entorno al proceso de remodelación y que lo considera un problema a futuro.

El comentarista hablaba de que todavía no había ido al estadio desde que se había abierto tras las obras. "Sobre todo iré cuando haya sitio para aparcar. Porque una de las grandes cosas que hizo Núñez en las diferentes remodelaciones fue hacer una zona de parking debajo del estadio. Entonces había mucha gente que llegaba, aparcaba y estaba ya dentro del estadio y era muy cómodo. Lo que debe ser un campo de este nivel", comenzaba diciendo.

Las incógnitas que rodean al Camp Nou

"Por ahora nadie me habla de ello, ni de mis localidades. Tampoco hablan de si va a haber y dónde sitio para aparcar. En los alrededores del estadio hay que hacer lo que llaman el 'Espai Barça', que es la pista de baloncesto, de jockey... Hay mucho trabajo por hacer aún". Para Minguella hay muchas incógnitas que todavía no se han resuelto como es cuándo se va a terminar, cuánto va a ser el coste final de esta gran remodelación, ni quién lo va a pagar. "De todo esto no hablan nada".

"Si debes 4.000 o 5.000 millones al final aparecerá un potentado y se llevará el club", terminó diciendo con contundencia. Lo que hasta ahora se ha sabido es que el regreso será progresivo y que en cada una de las fases habrá más aficionados en las gradas. El resto son dudas que quedan por resolver.