Hansi Flick celebra que la Masia vuelva a brillar: “Es lo que amamos ver”

El alemán reacciona al primer gol de Bernal con el primer equipo tras superar una lesión importante

El Barça ganó, sí. Pero más allá del resultado, la tarde en el Camp Nou tuvo ese aroma especial que solo aparece cuando la cantera llama a la puerta… y la derriba. Hansi Flick terminó el partido contento por los tres puntos, la portería a cero y los goles, pero sobre todo por algo que no se compra en el mercado: ilusión made in La Masia. Marc Bernal marcó su primer gol tras una larga lesión y Tommy Marqués debutó con descaro. El marcador suma en la tabla; lo de los chavales suma en el alma culé.

Marc Bernal se quita un peso y Tommy se presenta sin pedir permiso

El gol de Bernal no fue uno más. Fue de esos que celebran hasta los utilleros. Flick lo explicó con una sonrisa casi paternal: volver después de una lesión dura y encima marcar en el Camp Nou no pasa todos los días. El banquillo saltó como si fuera una final, y eso dice mucho del vestuario.

Y luego está Tommy Marqués, que debutó como quien llega a una fiesta y se siente en casa desde el minuto uno. Flick lo dejó claro: le encanta su lenguaje corporal, su cabeza siempre levantada y esa capacidad de jugar “donde haga falta”. Traducido: comodín total. Para el entrenador alemán, ver a chicos de la casa crecer así es gasolina emocional. “Es lo que amamos ver”, soltó, y no sonó a frase hecha.

Primera parte espesa, segunda con chispa

No todo fue perfecto y Flick no quiso vender humo. La primera mitad le dejó torcido. El equipo jugó lento, previsible, con pases sin veneno. Nada de ese Barça eléctrico que busca. En el descanso hubo charla seria, ajustes de posición y un pequeño toque de orgullo.

¿El resultado? Un segundo tiempo mucho más reconocible: más ritmo, más verticalidad y más sensación de control. Tres goles, cero encajados y la sensación de que cuando el equipo pisa el acelerador… se nota. Flick lo resumió fácil: día positivo, pero con margen para seguir apretando tuercas.