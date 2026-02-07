Pablo Torre y Jan Virgili ponen el morbo en el Barça-Mallorca

Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 15:03h.

Así salen Hansi Flick y Jagoba Arrasate

La disciplina de Lamine Yamal en el Barcelona para mejorar de la pubalgia

Compartir







El FC Barcelona y el Mallorca se miden este sábado en la jornada 23 de LALIGA EA Sports marcada por la suspensión del Rayo Vallecano-Real Oviedo y el temporal por el que peligra el Sevilla-Girona. Sí habrá fútbol en el Camp Nou en un duelo en el que Hansi Flick y Jagoba Arrasate ya tienen alineaciones confirmadas antes de que arranque a rodar el balón.

En el Barça, la principal ausencia es la de Raphinha, que se suma a las bajas ya conocidas de Pedri, que regresará este mes y los lesionados de larga duración Andreas Christensen y Gavi. En el lugar del brasileño entrará Marcus Rashford, que regresa al once inicial para compartir tridente ofensivo con Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

PUEDE INTERESARTE El Barça anuncia su salida de la Superliga y deja solo al Real Madrid

Hansi Flick también introduce novedades en el centro del campo, donde Marc Casadó sustituirá a Frenkie de Jong para quitarle minutos al neerlandés. En el eje de la zaga serán Pau Cubarsí y Eric García los que formen pareja de centrales con Ronald Araujo esperando su turno en el banquillo.

Por parte del Mallorca, Jagoba Arrasate recupera el esquema con tres centrales donde Mateu Morey, Martin Valjent y David López formarán este tridente. Con la única baja de Asano, el técnico vasco también saca del once titular a Sergi Darder, que esperará desde el banco.

PUEDE INTERESARTE El 'as' en la manga que se guarda el Barça para poder rescatar a Jan Virgili

El morbo estará puesto en la titularidad de Pablo Torre así como en la de Jan Virgili en el ataque, que también regresa al que fuera su estadio. Este último buscará lucirse contra un equipo que aún podría recomprarle.

Alineaciones confirmadas del Barcelona-Mallorca

XI del Barça: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

XI del Mallorca: Leo Román; Pablo Maffeo, Mateu Morey, Martin Valjent, David López, Johan Mojica; Omar Mascarell, Samú Costa, Pablo Torre; Jan Virgili, Vedat Muriqi.