Marcus Rashford y Lamine Yamal despiertan al Barça de la siesta

El FC Barcelona se llevó una victoria muy importante ante el Mallorca en casa (3-0). El equipo culé tuvo más problemas de lo que debería y, sobre todo en el primer tiempo, los de Jagoba Arrasate les plantaron cara, pero la astucia de Lewandowski en el área enseñó el camino para llevarse los tres puntos. Ya en el segundo tiempo, los azulgranas subieron la intensidad y sentenciaron el encuentro con un gol de Lamine Yamal y otro de Marc Bernal.

Los de Hansi Flick comenzaron teniendo el balón, pero a medida que fue pasando el tiempo era una sensación de falso dominio. El Barça tenía la posesión, pero las ocasiones claras no llegaban. Sin embargo, el Mallorca tenía muy claro lo que tenía que hacer y cada vez que Jan Virgili la tocaba se generaba peligro. Tuvo la colaboración de Koundé. No fue su partido y en los primeros minutos era un coladero.

La primera ocasión de peligro para el equipo azulgrana llegó en el minuto 25. Un disparo de Marcus Rashford desde fuera del área se fue cerca del palo de Leo Román. Al ver que por aquí podía pasar la solución, el inglés tres minutos después lo volvió a intentar. Esta vez el disparo se quedó parado entre los defensores. El más listo del área, Robert Lewandowski, la cazó tras un rechace y puso el tanto para el Barça en el 28. De esta forma encarrilaba un partido que se le estaba haciendo bola en los primeros minutos.

Tras el gol culé, los embistes del Mallorca disminuyeron, pero el Barça seguía teniendo pérdidas que generaban conatos de contragolpes y el centro del campo no carburaba como en otras ocasiones. Hansi Flick desde la banda renegaba con la cabeza sabedor que no le estaba gustando la actuación general de su equipo. Lamine Yamal estuvo a punto de hacer el segundo justo antes del descanso, pero no la cazó por muy poco.

Otra cara del Barça en el segundo tiempo

A los de Arrasate les faltaba el último pase para poder generar una ocasión clara, pero era cuestión de centímetros lo que impedía que se plantaran ante Joan García con claridad. El Barça se fue ganando al descanso con una única sensación positiva, el resultado.

En el segundo tiempo, el Mallorca comenzó a acusar el esfuerzo defensivo y el Barça sin hacer grandes cosas comenzó a generar más en la portería de Leo Román. Lamine Yamal comenzó a tener hueco y ahí es letal. Cogió un balón en la frontal y sacó un disparo que se coló por el palo izquierdo de la portería sin que el portero pudiera hacer nada. Con este gol ya ponía tierra de por medio en el marcador y los bermellones bajaron los brazos.

Los cambios de Hansi Flick dieron frescura y Marc Bernal tuvo un gran impacto en el partido. Todo lo que hizo desde que entró lo ejecutó a la perfección. En el minuto 82 sentenció el partido con un golazo después de sentar al defensor del Mallorca.