El uno por uno del Mallorca ante el Barcelona: notas ante el líder en el Camp Nou

Celia Pérez 07 FEB 2026 - 18:15h.

El Mallorca se ha medido este sábado al FC Barcelona en el partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los de Jagoba Arrasate han caído derrotados con los goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto bermellón en el partido disputado en Spotify Camp Nou. .

Leo Román [6]: buen partido del meta ibicenco. Poco pudo hacer en el gol de Lewandowski, ya batido en el suelo. Paradón a la falta de Rashford con una mano providencia evitando que el balón se cuele por su escuadra. Otro paradón más a Fermín.

Mateu Jaume [5]: por el lesionado Asano. Bien subiendo por su banda y ofreciendo alternativas en ataque. En general creó un buen tándem con Maffeo por banda para evitar males mayores. Dejó su sitio en el campo a Sergi Darder.

Maffeo [4]: le ha exigido mucho Rashford, tanto por fuera como por dentro. Marc Bernal acabó ganándole una carrera en los últimos minutos para anotar el 3-0.

David López [6]: el central fue el mejor de la zaga. Siempre correcto, sin fisuras. Bien al corte, sin complicaciones, y bien por alto. Crucial para repeler el peligroso pase de la muerte de Rashford en su llegada hasta línea de fondo.

Valjent [5]: lo ha jugado absolutamente todo. También firmó un partido muy correcto. No se achicó, encimando a sus rivales para no dejarles espacio.

Mojica [4]: contuvo a Lamine en lo que pudo, aunque se la jugó al límite en una jugada que pudo costarle penalti.

Mascarell [5]: cumplió. Gran carrera al contragolpe del Barça, fue abajo con todo. Fundamental para evitar lo que iba a ser un uno contra uno con Leo Román.

Samu Costa [6]: salió siempre a la presión, desfogándose por todo el campo. Recuperando balones y tratando de conectar con sus compañeros.

Pablo Torre [5]: entró en el once titular por Sergi Darder. Bien, prolongando, abriendo y distribuyendo el balón. No llegó por poco a un balón de Maffeo.

Jan Virgili [6]: fue el quebradero de cabeza de la zaga culé. Tuvo la más clara en una carrera y encimando bien a Koundé, ganándole la marca y probando fortuna. Desequilibró y buscó a Muriqi.

Muriqi [4]: apenas tuvo ocasiones, pero en una de ellas, clarísima, la envío al palo de Joan García.

Sustituciones en el Mallorca

Sergi Darder [4]: salió para tratar de dar un poco de control al centro del campo, algo complicado en los compases finales.

Mateo Joseph [4]: poco aportó en lo que estuvo sobre el césped.

Antonio Sánchez [5]: aprovechó un error de Fermín para plantarse ante Joan García, que se estiró para evitar la ocasión.

Morlanes [-]: apenas incidió en el juego bermellón.

Javi Llabrés [-]: apenas incidió en el juego bermellón.