El uno por uno del Mallorca ante el Barcelona: notas ante el líder en el Camp Nou

Once titular del Mallorca frente al Barcelona
Once titular del Mallorca ante el Barça. RCD Mallorca
El Mallorca se ha medido este sábado al FC Barcelona en el partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los de Jagoba Arrasate han caído derrotados con los goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto bermellón en el partido disputado en Spotify Camp Nou. .

Leo Román [6]: buen partido del meta ibicenco. Poco pudo hacer en el gol de Lewandowski, ya batido en el suelo. Paradón a la falta de Rashford con una mano providencia evitando que el balón se cuele por su escuadra. Otro paradón más a Fermín.

Mateu Jaume [5]: por el lesionado Asano. Bien subiendo por su banda y ofreciendo alternativas en ataque. En general creó un buen tándem con Maffeo por banda para evitar males mayores. Dejó su sitio en el campo a Sergi Darder.

Maffeo [4]: le ha exigido mucho Rashford, tanto por fuera como por dentro. Marc Bernal acabó ganándole una carrera en los últimos minutos para anotar el 3-0.

David López [6]: el central fue el mejor de la zaga. Siempre correcto, sin fisuras. Bien al corte, sin complicaciones, y bien por alto. Crucial para repeler el peligroso pase de la muerte de Rashford en su llegada hasta línea de fondo.

Valjent [5]: lo ha jugado absolutamente todo. También firmó un partido muy correcto. No se achicó, encimando a sus rivales para no dejarles espacio.

Mojica [4]: contuvo a Lamine en lo que pudo, aunque se la jugó al límite en una jugada que pudo costarle penalti.

Mascarell [5]: cumplió. Gran carrera al contragolpe del Barça, fue abajo con todo. Fundamental para evitar lo que iba a ser un uno contra uno con Leo Román.

Samu Costa [6]: salió siempre a la presión, desfogándose por todo el campo. Recuperando balones y tratando de conectar con sus compañeros.

Pablo Torre [5]: entró en el once titular por Sergi Darder. Bien, prolongando, abriendo y distribuyendo el balón. No llegó por poco a un balón de Maffeo.

Pablo Torre conduce el balón en el Barcelona-Mallorca
Pablo Torre conduce el balón en el Barcelona-Mallorca. Cordón Press

Jan Virgili [6]: fue el quebradero de cabeza de la zaga culé. Tuvo la más clara en una carrera y encimando bien a Koundé, ganándole la marca y probando fortuna. Desequilibró y buscó a Muriqi.

Muriqi [4]: apenas tuvo ocasiones, pero en una de ellas, clarísima, la envío al palo de Joan García.

Sustituciones en el Mallorca

Sergi Darder [4]: salió para tratar de dar un poco de control al centro del campo, algo complicado en los compases finales.

Mateo Joseph [4]: poco aportó en lo que estuvo sobre el césped.

Antonio Sánchez [5]: aprovechó un error de Fermín para plantarse ante Joan García, que se estiró para evitar la ocasión.

Morlanes [-]: apenas incidió en el juego bermellón.

Javi Llabrés [-]: apenas incidió en el juego bermellón.

