La reacción de Lewandowski y Lamine Yamal al golazo de Marc Bernal que demuestra su apoyo tras la grave lesión

Saray Calzada 07 FEB 2026 - 18:22h.

Marc Bernal marcó un golazo tras salir desde el banquillo

Compartir







Al Barça le costó encarrilar el partido, pero en el segundo tiempo con los ajustes de Hansi Flick comenzaron a equilibrar la balanza más a su favor. Lamine Yamal estuvo más eléctrico y los cambios que hizo favorecieron esa superioridad culé. Marc Bernal fue uno de los que entró de refresco y desde que pisó el césped todo lo hizo bien. La calidad del canterano es evidente y lo demostró en el gol que supuso la sentencia del encuentro.

El centrocampista recibió un balón al espacio, lo controló, recortó sentando al defensa y remató a la portería de Leo Román. El toque de un jugador del Mallorca favoreció que se colara por la portería, pero eso no enturbió la gran jugada individual que se hizo el joven jugador.

PUEDE INTERESARTE Pablo Torre y Jan Virgili ponen el morbo en el Barça-Mallorca

La magnitud del golazo se podía ver en la reacción de sus compañeros en el banquillo. Lamine Yamal y Robert Lewandowski ya habían salido del campo y no dudaron en levantarse y aplaudir ante semejante gol de calidad.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno del Mallorca ante el Barcelona: notas ante el líder en el Camp Nou

El apoyo a Marc Bernal de sus compañeros

Tras el partido, Marc Casadó fue preguntado por el tanto y demostró que el apoyo del vestuario al canterano es total. "Una alegría inmensa para nosotros y Bernal. Cuando un jugador sufre una lesión tan dura, sufrimos por él", comentó al respecto.

El jugador estaba despuntando y era una pieza clave para Hansi Flick cuando se lesionó. Ahora poco a poco está volviendo y cada minuto que tiene aprovecha para devolverle la confianza depositada al entrenador. Los minutos que estuvo ante el Mallorca fueron buenos y dejó varios detalles de su calidad y de lo que puede aportar al equipo.

Marc Casadó habló de Marca Bernal y también del partido. "Sabíamos que sería difícil meterles un gol. En la primera parte ha costado encontrar espacio. En la segunda han estado cansados por el esfuerzo de la primera". Al Barça le costó encontrar los espacios, pero en la segunda mitad con el equipo rival ya mermado, dominaron en juego y ocasiones.