El uno por uno y notas de la Real Sociedad ante el Elche

La Real Sociedad se impuso por 3-1 al Elche en un partido en el que los de Pellegrino Matarazzo dominaron de inicio a fin entregando la pelota a los de Eder Sarabia, a los que les costaba un mundo llegar al área rival. Tras los tantos de Luka Sucic, que se marchó lesionado, y de Mikel Oyarzabal en un grave fallo de Neto y Peña, André da Silva recortó distancias antes de que Orri Óskarsson sentenciara ya en el tramo final dentro de la fieste de Anoeta.

Desde el inicio, el equipo de Eder Sarabia apostó por su fútbol habitual y los de Pellegrino Matarazzo les cedieron la iniciativa de la pelota. Así llegó la primera ocasión, con Álex Remiro apareciendo abajo para desbaratar un disparo del exrealista André da Silva, anteriormente conocido como André Silva, que tendría que esperar para cumplir con la ley del ex.

La Real Sociedad aprovechaba con balones largos a Gonçalo Guedes a la espalda de la defensa del Elche y así llegó el tanto que abría la lata. Odriozola se la puso al luso a la carrera y este tuvo la sangre fría necesaria para, en lugar de colgarla a Oyarzabal, esperar a la llegada de Luka Sucic, que no acertó a la primera pero sí a la segunda para batir a Iñaki Peña.

Fue prácticamente lo último que hizo el croata ya que poco después tendría que marcharse del campo antes de que los donostiarras rompieran el 'estilo Sarabia'. Los txuri urdin dejaron a Iñaki Peña fuera de la presión alta, permitiendo que el portero saliese de su área con asiduidad y esto lo aprovechó Mikel Oyarzabal para recoger un mal pase atrás de Martim Neto a su guardameta para terminar marcando a puerta vacía.

Ahí llegaron los momentos de mayor control de la Real Sociedad pese a que la posesión, estéril, seguía siendo del Elche. Sin embargo, en un balón largo de Iñaki Peña a Álvaro Rodríguez, Caleta-Car cabeceó hacia atrás para que André da Silva se impusiese a Zubeldia en la carrera y batiese por bajo a Remiro.

Nada más arrancar la segunda, el Elche tuvo las dos ocasiones más claras de las que dispondría hasta el final del partido, con Remiro frenando a André da Silva y a Álvaro Rodríguez. Ahí, el partido cayó del lado local demostrando estar mejor plantados sobre el campo que los franjiverdes, que en ningún momento estuvieron cómodos a pesar de ganar ampliamente la posesión.

La Real Sociedad tuvo ocasiones para sentenciar antes, como en un disparo de Mikel Oyarzabal desde la frontal o en un golazo de Pablo Marín que Guzmán Mansilla anularía por un ligero fuera de juego. Los cambios tampoco revitalizaron a los futbolistas del Elche, con un Aleix Febas muy controlado primero por Carlos Soler y después por Beñat Turrientes.

A pesar de lo ajustado del marcador, Anoeta era una fiesta y lo demostró con la salida al campo de Orri Óskarsson con la ya mítica canción mirando a la final de la Copa del Rey. El islandés perdonó primero una ocasión clara pero después pudo resarcirse marcando en el mano a mano ante Iñaki Peña el tanto que sentenciaba el encuentro.