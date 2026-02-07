Celia Pérez 07 FEB 2026 - 22:08h.

El capitán aprovechó una cesión atrás para marcar el 2-0

Pellegrino Matarazzo pierde a Luka Sucic en su mejor momento en la Real Sociedad

La Real Sociedad trascurre por un tramo dulce de la temporada. De la mano de Pellegrino Matarazzo ha conseguido recuperar su mejor versión dejando atrás todas las dudas que se cernían sobre el equipo estos meses atrás. El equipo compite y gana, y esta noche frente al Elche de Eder Sarabia ha dado de nuevo muestra de ello. El conjunto donostiarra consiguió adelantarse en el marcador por medio de Luka Sucic y ampliar distancias por medio de Mikel Oyarzabal, dejando bastantes dudas del estilo del cuadro franjiverde.

Y es el fútbol de posesión innegociable, por el control del balón, la búsqueda activa de superioridades y una presión intensa a veces tiene sus riesgos. Fue en el 37', cuando Martim Neto, buscando una cesión atrás, no estuvo certero y lo aprovechó Oyarzabal, el más listo de la clase. El futbolista txuri urdin corta el esférico antes de que llegue a Iñaki Peña, que estaba fuera de sitio, y marco a puerta vacía. Con este tanto, el capitán suma ya un total de nueve goles esta temporada, teniendo en cuenta LALIGA y Copa del Rey.

El equipo txuri urdin enlaza, sin contar este partido, nueve compromisos consecutivos sin conocer la derrota y tiene ya en el bolsillo el billete a las semifinales de la Copa del Rey, con el Athletic Club como rival, por lo que ha dejado totalmente atrás los fantasmas del descenso y ya acecha a Espanyol y Celta en la lucha por los puestos europeos.

La llegada de Pellegrino Matarazzo al equipo por Sergio Francisco ha cambiado de arriba a abajo el ánimo y la dinámica de la Real, y aunque es cierto que su fútbol no acaba de ser brillante ni fiable en defensa, está encontrando diferentes variantes y maneras para llegar al gol y conseguir victorias muy importantes