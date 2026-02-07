La surrealista roja directa a Endrick en el Nantes - Olympique de Lyon

Saray Calzada 07 FEB 2026 - 22:43h.

El colegiado le sacó la roja directa tras la revisión en el VAR

Endrick y un futuro regreso al Real Madrid: "Solo Dios sabe qué pasará"

Compartir







Endrick estaba generando un gran impacto desde que llegó al Olympique de Lyon. Sus goles han dejado huella en el equipo francés y ya en la Ligue 1 ha vivido una experiencia que hasta el momento no había experimentado en su carrera como profesional: ser expulsado.

El delantero recibió una tarjeta amarilla en el minuto 2 y en el minuto 58 tuvo un lance con Tibibou. El VAR mandó a que el colegiado mirara la acción, ya que consideraron que no era una falta sin más y el brasileño acabó recibiendo la roja directa por conducta violenta sin estar en disputa el balón.

Frenado al gran estreno de Endrick con el Lyon

Endrick iba en carrera y metió el pie al rival. El colegiado consideró que esto era conducta violenta ya que no tenía opción de jugar el balón y le quitó la amarilla para enseñarle la roja directa. El jugador no se creía que fuera expulsado por esa acción y sus gestos así lo decían antes de marcharse al vestuario. En las imágenes en movimiento parece más un lance del juego o incluso de la mala fortuna por un tropiezo, pero ni el VAR ni el colegiado de campo consideraron que esto fuera así.

En las redes muchos no se creían que este fuera el motivo por el que Endrick ha terminado expulsado por primera vez con el Lyon. Hasta ahora todo lo había hecho bien. Su acierto de cara a portería quedará manchado en este inicio por esta expulsión. El Lyon hasta en ese momento iba ganado 0-1 en el marcador tras un gol de Pavel Suic en el minuto 25. La expulsión fue en el 61 por lo que tuvo que jugar durante algo más de media hora con uno menos y a pesar de ello consiguió llevarse los tres puntos.