Por qué se enfadó Hansi Flick con Quintero González en el Barcelona - Mallorca

Celia Pérez 07 FEB 2026 - 20:55h.

El técnico alemán no entendió cómo el colegiado permitió una de las barreras del Mallorca

Mojica valora su cara a cara con Lamine Yamal: "En ningún momento me desbordó"

El FC Barcelona consiguió imponerse esta tarde al Mallorca en un duelo definido por los goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal, que sirve al conjunto culé para seguir en lo más alto de la tabla, ampliando a cuatro la distancia con el Real Madrid. Pese a la victoria, al cuadro de Hansi Flick les costó imponerse a un férreo conjunto bermellón que presentó sus ocasiones en la primera mitad, aunque el gran mosqueo de Flick llegó ya en la segunda parte y ante la 'pasividad' de Quintero González en una falta botada por Rasfhord.

Fue en el 50', cuando una falta de Pablo Torre sobre Casadó al borde del área la ejecutó Rasfhord estrellándola directamente en la barrera. Y es que precisamente la barrera del cuadro bermellón estaba adelantada y ello provocó el enfado de Hansi Flick con Quintero González. El técnico alemán recriminó al colegiado la situación, pero solo sirvió para que se acercara hasta él y llamarle la atención por sus protestas.

En ese momento, el marcador iba 1-0 y el Barça necesitaba un gol más que le permitiera afrontar el resto del partido con cierta tranquilidad. Algo que no tardó en llegar, pues en el 61', el de Rocafonda decidió el partido con un golazo. Controló en la semiluna, recortó sobre Maffeo y puso el balón donde Leo Román no podía llegar.

Antes del final, Marc Bernal demostró porqué está llamado a ser uno de los grandes nombres de la temporada, tras una cabalgada prácticamente desde medicampo, el canterano recortó a Maffeo y batió a Leo Román en el 84 para el 3-0.

Un triunfo vital para el Barcelona que le permite seguir manteniendo la distancia al frente de la tabla de LALIGA EA Sports y centrar la vista ya en el partido de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.