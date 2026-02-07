Celia Pérez 07 FEB 2026 - 20:04h.

Entre Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshicieron el lío para el Barcelona en el que el Mallorca convirtió el partido en el Spotify Camp Nou, una victoria por 3-0 que sitúa a los de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja al frente de la tabla. El cuadro bermellón, que estuvo muy bien en el primer tiempo, no pudo ante un Barça en el que, una vez más, Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas, y en especial en su duelo con Mojica en banda.

Tras el partido, el lateral bermellón atendió a los micrófonos de Movistar para dar su opinión sobre el encuentro y de su cara a cara con el extremo culé. "Yo, que lo tengo por banda, en ningún momento me desbordó. Los duelos, los gané. Ya cuando el tira hacia dentro tiene esas condiciones. También poder tener media distancia o ser asistidor. Es un trabajo de equipo. Ahora hay que hacer autocritica en qué se puede mejorar y centrarnos en lo que tenemos contra el Betis", apuntó al ser cuestionado por cómo parar a Lamine.

"Sabemos de la dificultad de jugar aquí. Tuvimos opciones claras en el primer tiempo. Era un partido disputado. Tuvimos ocasiones claras y debimos meterlas, aunque hay que valorar compromiso del equipo", ha asegurado el jugador visitante.

Mojica ha explicado que uno de los argumentos ofensivos de su equipo era buscar en largo al kosovar Vedat Muriqi para "atacar la segunda línea", ya que el Barcelona "juega con la línea adelantada", y ha admitido que algunos de los goles "podrían haber sido evitables".

Sobre su duelo particular con Lamine Yamal, autor del 2-0, ha dicho que "en ningún momento" les desbordó en los duelos directos, aunque ha reconocido que "cuando tira hacia dentro, tiene condiciones para chutar desde la larga distancia o asistir". Así pues, ha considerado que pararle era "un trabajo del equipo".