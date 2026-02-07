Andrea Esteban 07 FEB 2026 - 21:53h.

Luka Sucic anotó su primer gol de la temporada y se lesionó poco después

La Real Sociedad vivió una montaña rusa de emociones concentrada en apenas unos minutos ante el Elche. Cuando todo apuntaba a que Luka Sucic estaba firmando su noche de confirmación, el croata encendió las alarmas al caer lesionado justo después de marcar. Un golpe inesperado para Pellegrino Matarazzo, que pierde a un futbolista que empezaba a soltarse y a ganar peso en la rotación.

Sucic venía pidiendo paso desde hacía semanas. Sin hacer demasiado ruido, su participación iba creciendo y su influencia en la circulación del balón comenzaba a notarse. No era todavía un titular fijo, pero sí uno de esos jugadores que empiezan a reclamar minutos por rendimiento y actitud. Su lesión llega justo cuando parecía preparado para dar un salto definitivo dentro del esquema del técnico.

Del gol que ilusiona al cambio obligado

La jugada fue tan brillante como cruel. Contra rápida de la Real, Odriozola rompe en profundidad, el balón llega al área y Sucic aparece desde segunda línea. Falla el primer remate, pero no se rinde: recoge el rechace, se acomoda a la zurda y la clava con precisión. Gol y celebración efusiva. Era el momento que muchos esperaban para él, la acción que podía marcar un antes y un después en su temporada.

Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas unos minutos después, en una carrera aparentemente normal, el croata se frenó y pidió el cambio. El juego se detuvo y la preocupación se apoderó del estadio. Beñat Turrientes entró en su lugar mientras Sucic abandonaba el campo con gestos de molestia. El contraste fue evidente: de protagonista absoluto a duda médica en cuestión de instantes. Para la Real, más allá del resultado, el foco pasó a estar en su tobillo y en el parte médico posterior.

Luka Sucic, deja hueco

Aunque sus estadísticas de la temporada 2025-26 en LaLiga no eran deslumbrantes, sí reflejaban una progresión constante. Sucic acumulaba 9 partidos disputados, 4 titularidades y 376 minutos, con una media superior a los 40 minutos por encuentro. En la construcción destacaba su 78% de acierto en el pase (119 de 152), además de 16 recuperaciones, 44 duelos disputados y una participación activa entre líneas. No era aún un goleador —de hecho, ese tanto suponía romper su sequía—, pero sí un mediocampista cada vez más influyente en el ritmo del equipo.

La posible baja supone un contratiempo para Matarazzo, que encontraba en él una pieza versátil para ajustar sistemas y dar oxígeno al centro del campo. Ahora la incógnita es doble: cuánto tiempo estará fuera y quién asumirá esos minutos de creatividad y llegada. En una plantilla que busca regularidad, perder a un jugador justo cuando empezaba a despegar siempre duele un poco más.