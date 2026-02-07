Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 16:25h.

Valverde confirma a Iker Monreal y explica el plan con Nico Williams, Jauregizar y Yeray: "Lo vamos compensando"

El Athletic regresa a LALIGA EA Sports para el partido ante el Levante después de la clasificación copera en Mestalla y la eliminatoria de semifinales ya confirmada ante la Real Sociedad. Sobre los dos equipos ha hablado Ernesto Valverde en sala de prensa, centrándose en los granotas, además de reconocer que deben darle a San Mamés motivos para su apoyo en esta racha de partidos en casa.

Importancia del partido ante el Levante: "Es un partido importantísimo para nosotros, también para ellos. Ya empezamos a hablar de finales, a pesar de que queda bastante, pero es un partido en el que a nosotros nos surge la victoria y vamos a poner todo para conseguirlo".

Febrero, mes clave para el Athletic: "Todos los meses son clave, de una u otra manera. En este hay unos rivales y en otros meses hay otros rivales pero en realidad es igual. Tampoco estoy mirando demasiado el mes, no estoy mirando mucho más allá de este partido. Este partido es el que nos importa y hay que ir paso a paso y partido a partido. En este caso, es el de mañana en el que estamos con el foco absolutamente centrado en el mismo".

Cuatro de cinco partidos en San Mamés: "Bien, son partidos en casa pero no te garantizan tampoco nada. Es verdad que tenemos nuestra obligación, tenemos la ayuda del público, pero al público también hay que conquistarlo y hay que intentar que se ponga de tu lado. Entonces, tenemos que hacerlo con nuestro juego. Mañana es un partido en el que el rival, el Levante, es un equipo que se ha revitalizado en las últimas jornadas con un gran espíritu defensivo y nosotros tenemos que intentar ganarles de la misma manera que ellos vienen aquí y van a intentar ganarnos. Es en casa, es igual donde vaya a ser el partido, porque lo importante es la resolución del mismo y todos queremos conseguir los tres puntos".

Mejor enfrentarse a un rival fuerte o uno potencialmente más débil: "Lo de la potencialidad es una cuestión que es una suposición. Una suposición absolutamente engañosa que es muy habitual en el mundo del fútbol y entonces es cuando empiezas a pensar en la potencialidad de un jugador que potencialmente es muy bueno y resulta que sí, potencialmente, pero se va pasando el tiempo y potencialmente es lo que es. Aquí las cosas son las realidades, estamos en Primera División y todos los equipos que estamos por ahí, menos dos equipos, los demás somos todos iguales, esa es la realidad. Hay algunos que un año tienen mejor, otros años un poco peor, pero en realidad todo depende de dos, tres resultados. Nosotros estamos ahí donde la distancia con el Levante tampoco es tanta. Entonces somos un equipo parecido, que hacemos nuestras cosas bien o las hemos hecho algunas veces y ellos están un poco más atrás que nosotros, pero la distancia está ahí. Entonces no podemos hablar de la potencialidad de un rival o de otro. El otro día ganamos en Valencia, otros días anteriormente perdimos con el Sevilla... todos estamos ahí en el mismo paquete y ahí es donde llega el momento decisivo y donde tienes que responder. No tienes que pensar en el potencial de un equipo si es más o es menos, porque es cuando la estás empezando a armar de verdad".

Un Levante recuperado: "Sí, está revitalizado. Ganó en Sevilla, empató con el Atlético, se lo puso muy difícil al Madrid, remontó contra el Elche... Es un equipo que defiende junto, que tiene buen pie luego para ir hacia adelante, con buenos jugadores que son rápidos y buenos lanzadores como su mediapunta. Un rival difícil de pasar, porque se les ve que están solidarios, que están muy juntos, que te aprietan y será partido muy incómodo y muy difícil, claro".

Semifinales ante la Real Sociedad en Copa: "Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado. La Real lleva ya los últimos años también haciendo buenas actuaciones en la Copa. Además con esa perspectiva de estar siempre cerca, estar en semifinal, estar cerca de la final o jugar para la final como el año pasado la eliminatoria contra el Madrid. Dos derbis y tenemos el recuerdo de este partido reciente que ha sido muy complicado para nosotros. Todo está abierto, entre los dos será bonito, será difícil y habrá tensión. Vamos a vivirlo. Es una semifinal y es una suerte para nosotros".

Cómo gestionar la semana con Levante, Real Sociedad y Oviedo: "Eso es para el lunes. De momento creo que no tenemos mucho más. Sé que la cabeza da para mucho pero nosotros estamos centrados en el partido de mañana. Desde el lunes ya pensaremos en la Real y en lo que venga".

Influencia de la victoria en Mestalla: "Es una alegría para todos. Lo hablamos antes del partido, era una oportunidad increíble de poder jugar otra semifinal. Antes de llegar yo, también había jugado el Athletic semifinales y en estos cuatro años vamos a por otra más. Es una oportunidad que se te plantea de llegar a una final que no ocurre siempre. Te lo tienes que jugar. Fue un partido igualado en determinados momentos. Nosotros estuvimos mejor en el segundo tiempo y la fortuna, que otras veces no había pasado, cayó de nuestro lado pero porque la buscamos, que es de lo que se trata. Es otra competición pero nosotros tenemos que buscar en todas cosas que nos motiven y nos impulsen. Lo conseguimos también en Bérgamo cuando todos nos daban por perdidos y nos la jugamos en casa el último día. Aunque muchas veces parece que no, el equipo está siempre ahí y a ver si mañana también puede ser sabiendo que es un partido comprometido y nos urge la victoria".