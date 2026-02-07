Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 16:17h.

Ernesto Valverde responde a la Real Sociedad, al Levante y a San Mamés: "Al público hay que conquistarlo"

La rueda de prensa de Ernesto Valverde previa al Athletic-Levante ha tenido varios nombres propios como protagonistas incluyendo a un Iker Monreal que posteriormente ha entrado en la convocatoria. El Txingurri ha hablado también sobre cómo está Yeray Álvarez en su regreso a los entrenamientos o el estado de Mikel Jauregizar y Nico Williams, a quien ve "mejor".

Vuelta de Dani Vivian y Álex Berenguer: "No, no estarán ninguno de los dos".

Progreso de Iker Monreal ante la ausencia de Vivian: "Es verdad, Iker Monreal el otro día estuvo muy bien. debutaba con el primer equipo y es verdad que venía desde hacía tiempo cerca y ha estado siempre cerca de debutar, pero al final la situación del equipo ha marcado un poco el que tardara más. Pero está claro que estamos en un momento delicado con nuestros centrales, desde que Yeray está sancionado y Egiluz no está, los problemas de Laporte, Vivian, la expulsión de Paredes... Y es cierto que él ha respondido. Vamos a ver. Esto no es una cuestión de un partido, sino de una trayectoria. Lo que queremos es que él tenga una trayectoria larga con el Athletic. Ahora vienen partidos más comprometidos, ya sabemos que en los inicios, cuando se debuta en Primera o cuando se entra en estas dinámicas, a veces los jugadores tienen que ir buscando su regularidad, que es lo más difícil. Vamos a ver si lo puede conseguir".

Plan especial con Yeray: "Ha venido bien, ha tenido un plan especial desde el inicio de temporada y ahora está intentando adecuarse a lo que es la dinámica de los entrenamientos del equipo. Lo que pasa es que, teniendo tantos partidos, los entrenamientos muchos son para recuperar, pospartidos, prepartidos y es difícil hacer un entrenamiento semanal en el que puedas tener más carga. Entonces lo vamos compensando con él".

Mejora de Nico Williams: "Él está bien y cada vez esperamos que esté un poco mejor. Evidentemente, para nosotros es un jugador que supone mucho. Llevamos todo el año así, pero esperamos que ahora, con este impulso y con esa necesidad que tenemos, él también está conectado y con la idea de ayudarnos".

Estado de Mikel Jauregizar por la carga de minutos: "Es cierto que lleva una gran carga de partidos. Hace poco contra el Sporting tuvo descanso porque estaba sancionado. La verdad es que está haciendo una temporada extraordinaria y tiene que seguir jugando, es la verdad. No hay mucha más historia".

Confianza de los delanteros: "Eso es lo que esperamos, que todo lo que hacemos de cara al juego en el último tramo se convierta. En el fútbol esa es la clave. A veces no tienes juego porque el rival es mejor y te resulta difícil y otras veces llegas allí pero todo se va a resolver al final en el área, contraria y propia. Ahí es donde tienes que mostrarte fuerte. El juego sirve para llegar muchas veces al área contraria y que te lleguen pocas a la tuya propia. Pero en el fondo, después llega el momento decisivo en el que alguien tiene que tener la tranquilidad para marcar y alguien tiene que tenerla para salvar un gol. Necesitamos que nuestros jugadores de arriba estén bien, con confianza, y el hecho de que el otro día marcara Iñaki y ganáramos, es un impulso para todos".