Uno por uno del Elche ante la Real Sociedad: cinco suspensos en Anoeta
El Elche lo intentó de todas las maneras, pero en Anoeta chocó contra un muro. Presionaron, corrieron y buscaron su juego, pero entre los fallos propios y lo ordenada que estaba la Real, nunca lograron mandar en el partido. André da Silva metió un gol que levantó un poco los ánimos, pero los locales controlaron casi todo y dejaron a los franjiverdes corriendo detrás del balón. Aun así, se vio garra, ganas y algún que otro destello de calidad, aunque no les alcanzó para sacar algo más del partido que acabó con un 3-1 a favor de los de Matarazzo.
Las notas de los jugadores del Elche ante la Real Sociedad
Iñaki Peña (4): Partido de contrastes que terminó pesando más por los errores que por los aciertos. Su juego en largo generó peligro… también para los suyos, y en los goles dejó sensación de inseguridad. No fue su noche.
John Chetauya (4): Discreto y superado por momentos. Cumplió sin estridencias, pero tampoco ofreció soluciones cuando el equipo necesitaba firmeza atrás.
Víctor Chust (7): El más fiable de la defensa. Sacó un balón que era medio gol y se impuso en varios duelos clave. Competitivo y atento cuando el partido se rompía.
David Affengruber (5): Empezó con una amarilla temprana que le condicionó todo el encuentro. Alternó buenas salidas con acciones al límite. Aprobado raspado por supervivencia.
Léo Pétrot (6): Constante por su carril, dando oxígeno cuando el equipo sufría. Sin grandes focos, pero con trabajo silencioso y útil.
Germán Valera (3): El talento no se tradujo en decisiones. Pifió una jugada clarísima y perdió una contra prometedora por un mal control. Mucha intención, poca precisión.
Aleix Febas (4): Más pendiente de la fricción que de la creación. No logró gobernar el ritmo y se fue diluyendo con el paso de los minutos.
Martim Neto (3): Señalado en acciones clave y sustituido pronto. Nunca encontró su sitio ni su tempo. Partido para olvidar.
Grady Diangana (5): Empezó eléctrico y generando peligro, pero la amarilla le apagó. Fue de más a menos hasta desaparecer en el tramo decisivo.
Álvaro Rodríguez (7): De lo más productivo arriba. Asistió, peleó balones imposibles y dio sentido a varios ataques. Le faltó el gol para redondear una actuación muy seria.
André da Silva (8): El más determinante del Elche. Gol, desmarques y un mano a mano que obligó a Remiro a lucirse. Siempre amenazante, siempre creyendo.
Los suplentes de Eder Sarabia
Marc Aguado (6): Entró con orden y energía en un centro del campo embarrado. No brilló, pero sí aportó equilibrio.
Adrià Pedrosa (6): Piernas frescas y profundidad por banda. Sin jugada decisiva, pero mejoró la sensación de peligro en su costado.
Lucas Cepeda (n.c)
Pedro Bigas (n.c)