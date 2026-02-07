Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Uno por uno del Elche ante la Real Sociedad: cinco suspensos en Anoeta

El once inicial del Elche ante la Real Sociedad
El once inicial del Elche ante la Real Sociedad. @elchecf
El Elche lo intentó de todas las maneras, pero en Anoeta chocó contra un muro. Presionaron, corrieron y buscaron su juego, pero entre los fallos propios y lo ordenada que estaba la Real, nunca lograron mandar en el partido. André da Silva metió un gol que levantó un poco los ánimos, pero los locales controlaron casi todo y dejaron a los franjiverdes corriendo detrás del balón. Aun así, se vio garra, ganas y algún que otro destello de calidad, aunque no les alcanzó para sacar algo más del partido que acabó con un 3-1 a favor de los de Matarazzo.

Las notas de los jugadores del Elche ante la Real Sociedad

Iñaki Peña (4): Partido de contrastes que terminó pesando más por los errores que por los aciertos. Su juego en largo generó peligro… también para los suyos, y en los goles dejó sensación de inseguridad. No fue su noche.

John Chetauya (4): Discreto y superado por momentos. Cumplió sin estridencias, pero tampoco ofreció soluciones cuando el equipo necesitaba firmeza atrás.

Víctor Chust (7): El más fiable de la defensa. Sacó un balón que era medio gol y se impuso en varios duelos clave. Competitivo y atento cuando el partido se rompía.

David Affengruber (5): Empezó con una amarilla temprana que le condicionó todo el encuentro. Alternó buenas salidas con acciones al límite. Aprobado raspado por supervivencia.

Léo Pétrot (6): Constante por su carril, dando oxígeno cuando el equipo sufría. Sin grandes focos, pero con trabajo silencioso y útil.

Germán Valera (3): El talento no se tradujo en decisiones. Pifió una jugada clarísima y perdió una contra prometedora por un mal control. Mucha intención, poca precisión.

Aleix Febas (4): Más pendiente de la fricción que de la creación. No logró gobernar el ritmo y se fue diluyendo con el paso de los minutos.

Martim Neto (3): Señalado en acciones clave y sustituido pronto. Nunca encontró su sitio ni su tempo. Partido para olvidar.

Grady Diangana (5): Empezó eléctrico y generando peligro, pero la amarilla le apagó. Fue de más a menos hasta desaparecer en el tramo decisivo.

Álvaro Rodríguez (7): De lo más productivo arriba. Asistió, peleó balones imposibles y dio sentido a varios ataques. Le faltó el gol para redondear una actuación muy seria.

André da Silva (8): El más determinante del Elche. Gol, desmarques y un mano a mano que obligó a Remiro a lucirse. Siempre amenazante, siempre creyendo.

El gol de André Da Silva ante la Real Sociedad
El gol de André Da Silva ante la Real Sociedad. EFE

Los suplentes de Eder Sarabia

Marc Aguado (6): Entró con orden y energía en un centro del campo embarrado. No brilló, pero sí aportó equilibrio.

Adrià Pedrosa (6): Piernas frescas y profundidad por banda. Sin jugada decisiva, pero mejoró la sensación de peligro en su costado.

Lucas Cepeda (n.c)

Pedro Bigas (n.c)

