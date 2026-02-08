El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Betis: suspensos y aprobados de la derrota en el Metropolitano

Celia Pérez 08 FEB 2026 - 20:29h.

Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Simeone

Simeone se carga a Julián Álvarez en su triple cambio en el Atlético al descanso

El Atlético de Madrid se ha medido este domingo al Real Betis en el partido correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA Sports. Los de Simeone han caído derrotados con el único tanto de Antony, una genialidad del brasileño que le ha valido al Real Betis para llevarse los tres puntos del estadio madrileño.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en el partido disputado en el Metropolitano

Jan Oblak [5]: metió bien las manos en la primera ocasión de Bakambu y correcto en la otra achicando de nuevo al delantero verdiblanco. Tocó, pero no lo suficiente en el gol de Antony. Ya en la recta final tuvo también un buen mano a mano con Roro.

Marcos Llorente [5]: luces, como en algún robo y con sus centros laterales, y sombras, como en el inicio de la jugada que acabó en el gol de Antony.

Giménez [5]: entró en el once por la baja de última hora de Marc Pubill. Tuvo un par de buenos cabezazos en el área verdiblanca. Siempre seguro por arriba y desfogándose en carreras en las contras de los de Pellegrini.

David Hancko [5]: recuperó y ofreció opciones arriba metiendo balones. Bien encimando a Bakambu. Tuvo un error al sacar un balón que pudo pasar factura. Pasó al lateral izquierdo con el cambio tras el descanso.

Matteo Ruggeri [4]: partido bastante cuestionable del lateral. Le robó el balón Marc Roca y tuvo la tarea nada fácil de cubrir a Antony. Vio la cartulina amarilla por una falta a Antony y quizás ello le llevó a ser de los primeros cambios de Simeone.

Koke Resurrección [5]: no empezó demasiado fino, perdiendo algún que otro balón comprometido, pero fue quitándose la presión y todo pasaba por sus botas. Dio un pase tremendo a Giuliano, que llegó muy justo.

Rodrigo Mendoza [5]: primera titularidad. Atrevido, asumiendo el peso de la responsabilidad. Dio claridad al juego aunque a punto estuvo de costarle un buen susto al equipo con un balón que le robó Abde. Simeone lo cambió por Griezmann.

Giuliano Simeone [4]: un poco desaparecido en los primeros compases. Intentó aparecer, pero precipitado y sin la incidencia que el equipo necesitaba. Sí que lo hizo en metiendo en centro preciso que acabó en un gol anulado que hubiera supuesto el 1-1.

Thiago Almada [3]: con muy poca presencia durante la primera mitad que terminó provocando que el Cholo decidiera que formara parte de ese triple cambio.

Julián Álvarez [4]: intentó aparecer entre líneas y tirar de desmarques, pero aún así no fue suficiente y el Cholo lo dejó en el banquillo en el descanso.

Ademola Lookman [5]: volvió a repetir tras su buen estreno en Copa. Aunque tuvo sus ocasiones, para nada fue lo decisivo del partido de hace unos días. Buscó en largo a Julián y tuvo un par de buenas ocasiones que no terminaron en gol. Vio cartulina amarilla por una falta a Llorente.

Sustituciones en el Atlético de Madrid

Sorloth [3]: tuvo un cabezazo que desvió Valles a córner y otro remate más que no acabó en nada.

Le Normand [5]: bien, seguro cuando le tocó aparecer.

Álex Baena [5]: ofreció sentido y buena conducción del balón. El equipo subió una marcha más con su entrada.

Griezmann [4]: intentó rematar de primeras la primera que tuvo, pero no tuvo la incidencia que el equipo necesitaba.

Obed Vargas [3]: sin demasiado protagonismo en lo que estuvo en el césped.