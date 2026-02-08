Jorge Morán 08 FEB 2026 - 16:03h.

El presidente habló antes del partido ante el Real Betis

Días después de la goleada en Copa del Rey, el Atlético de Madrid y el Real Betis vuelven a verse las caras, aunque esta vez en LALIGA EA SPORTS. Un encuentro que estará marcado por el estreno de Ademola Lookman ante su afición y con las semifinales del torneo del KO a la vuelta de la esquina.

Y es que con una diferencia tan alta en LALIGA EA SPORTS frente a Real Madrid y FC Barcelona, los rojiblancos ponen sus aspiraciones en la Copa del Rey. Pero como dice Simeone, 'partido a partido', por lo que el equipo no podrá rebajar la intensidad ante un Betis que llegará con hambre de revancha.

Enrique Cerezo y el objetivo de la Copa del Rey

Durante la comida típica de directivas, Enrique Cerezo atendió al micrófono de ElDesmarque para repasar lo que ha supuesto el sorteo de Copa del Rey. "Si no nos toca ahora, nos tocaría más tarde", decía sobre el equipo culé.

"A alguno de los equipos les tenía que tocar el Barcelona y nosotros encantados de jugar con ellos. Hemos jugado muchas veces con ellos, grandes partidos, con grandes resultados y sobre todo con muchos goles en estos partidos", recordaba sobre un enfrentamiento cada vez más habitual en las semifinales de la Copa del Rey.

Preguntado por la posibilidad de levantar el trofeo, el presidente se mostró optimista. "¿Por qué no? Por qué no podemos levantar la Copa trece años más tarde. Yo estoy convencido de que haremos un buen papel", apuntaba Cerezo.

Además, también habló del fichaje más ilusionante del mercado, quién se estrenó como goleador ante el Betis. "Es un buen jugador, ya lo sabíamos, lo veníamos siguiendo desde hace mucho tiempo y la verdad que ha sido un acierto", apuntó sobre Ademola Lookman, quién se estrenará ante su afición en el Metropolitano.