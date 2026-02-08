Jorge Morán 08 FEB 2026 - 17:27h.

El césped provocó la suspensión contra el Real Oviedo

Vallecas dice 'basta' y explota tras la suspensión del partido: "Perdón por Martín Presa"

La suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Real Oviedo se suma a la lista de partidos que no pudieron disputarse en Vallecas. Y es que lo que en otros lugares es histórico o muy extraño, en el barrio ya lo han vivido en varias ocasiones.

El césped del Estadio de Vallecas obligó a LALIGA a tomar la decisión de aplazar el encuentro de la jornada 23. Aún sin fecha y con el Oviedo indignado, la competición preservó la integridad de sus futbolistas y aplazó el partido a cuatro horas para disputarse. Pero esto no es la primera vez que ocurre, pues los vallecanos lo han visto en cuatro ocasiones desde el pasado 2012.

Las otras veces que se suspendió un partido en Vallecas

Todo comenzó el 23 de septiembre de ese año. El Real Madrid visitaba Vallecas en lo que iba a ser una noche histórica para los vallecanos y así fue. A falta de menos de una hora para el partido, LALIGA tomó la decisión de suspender el encuentro por el sabotaje a la red eléctrica del estadio.

Con los aficionados agrupándose ya en las puertas de entrada, la suspensión llegó después de que unos individuos cortaran el cableado eléctrico del estadio. El partido se aplazó al día siguiente en un encuentro que acabó llevándose el Real Madrid.

Seis años después, el 27 de agosto de 2018, el Rayo Vallecano vs Athletic también se vio suspendido por una decisión de LALIGA. El organismo español aplazó el partido debido a que las autoridades habían cerrado temporalmente el campo por motivos de seguridad estructural.

Pero sin duda, la más sonada llegó tan sólo un año después, el 15 de diciembre de 2019. Román Zozulya, al que los aficionados frenaron su fichaje por el Rayo Vallecano por su ideología, llegaba a Vallecas con el Albacete en lo que supuso un día complicado para él. Los cánticos de 'nazi' y los insultos hicieron que el árbitro suspendiera el encuentro a los 45 minutos. El partido se aplazó tiempo después y no se llegó a jugar hasta el 10 de junio de 2020 debido a la pandemia.

La última llegó hace tan sólo un año y tres meses, pero no fue en Vallecas. El Villarreal vs Rayo Vallecano se tuvo que aplazar debido a la terrible tragedia que ocurrió en Valencia con la DANA que dejó tantos muertos en nuestro país.