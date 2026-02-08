El récord del Barcelona que le hace único en Europa

Jorge Morán 08 FEB 2026 - 14:18h.

Por qué se enfadó Hansi Flick con Quintero González en el Barcelona - Mallorca

El FC Barcelona sigue siendo un rodillo en LALIGA EA SPORTS. Los de Hansi Flick golearon al Mallorca en el Camp Nou para mantenerse en lo más alto de la tabla y meter presión al Real Madrid antes de su encuentro ante el Valencia. Una victoria que es una muestra más de la contundencia de un equipo que es líder de la competición, está en semifinales de la Copa del Rey y en octavos de Champions League.

Un día, además, que es histórico para el Barcelona. Hansi Flick saltó al campo con siete jugadores formados por la Masía en el once titular y el resultado fue un golazo de Marc Bernal. También debutó Tommy Marqués, quién encantó al alemán en sus primeros minutos con el primer equipo. Pero ese no fue el único dato a tener en cuenta en el encuentro.

El Barça, invicto en el Camp Nou

El Camp Nou sigue siendo un fortín para el Barcelona esta temporada en LALIGA EA SPORTS. De los once partidos disputados como local, Hansi Flick y los suyos han logrado ganar los once. Una racha inédita en Europa, en dónde no hay ningún equipo que cuente todos sus partidos en su estadio con victorias. En estos once partidos, el Barcelona ha logrado anotar 34 goles a favor y sólo ha recibido cinco, dejando la portería a cero en seis ocasiones.

Aunque sí que hay equipos invictos en Europa en su estadio, ninguno lo ha hecho con plena de victorias. Destacan algunos clubes como el Sunderland (siete victorias y cinco empates), Oporto y Benfica, el PSG en la Ligue 1 (ocho victorias y un empate) o Juve y Nápoles.

Precisamente el equipo entrenado por Luis Enrique ha sido el único capaz de sacar la victoria del Camp Nou. Fue en Champions League, en una noche para olvidar entre una afición culé que se está acostumbrando a ganar.