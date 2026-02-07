Celia Pérez 07 FEB 2026 - 21:32h.

La ausencia del holandés fue una de las sorpresas en el once del técnico alemán

Por qué se enfadó Hansi Flick con Quintero González en el Barcelona - Mallorca

El FC Barcelona ha conseguido este sábado imponerse al Mallorca para seguir comandando en lo más alto de la tabla. El cuadro culé ha conseguido la victoria con un once en el que una de las grandes sorpresas ha sido la ausencia de Frenkie de Jong. Hansi Flick decidió apostar por un equipo en el que el centro del campo estaría dirigido por Marc Casadó, Olmo y Fermín.

Sin rastro del holandés, en la previa del partido, Flick ya explicó que el futbolista no estaba del todo bien y que iba a ocupar el banquillo. "De Jong no está al ciento por ciento. De momento va a estar en el banquillo y luego veremos durante el partido", aseguró. Y bien, el partido terminó y el alemán no le dio ni un minuto a De Jong. Cuatro cambios, en los que en ningún momento apareció el holandés.

El motivo exacto para quedarse fuera del equipo es que el centrocampista sufre unas molestias en el pubis que lleva arrastrando unos días, tal y como desvela el diario AS. El centrocampista sufre una dolencia menor que mantiene en el aire si estará presente en el próximo partido del jueves frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En todo caso, hasta el momento, no le impediría jugar.

El encuentro ante el Mallorca sí que ha dejado muy buenas sensaciones a Marc Bernal, que se estrenó como goleador con el primer equipo azulgrana tras superar una grave lesión hace unos meses, y que ha elogiado Hansi Flick. "Ha dado un paso más para volver al nivel más alto", aseguró.

"Todo el banquillo se ha levantado, ha aplaudido y ha celebrado el gol. Para Bernal ha sido genial marcar su primer gol en el Camp Nou. Ha sido perfecto, lo ha hecho muy bien", ha celebrado el preparador alemán desde la sala de prensa.