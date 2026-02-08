Lo que le dijo Maupay a Gazzaniga tras el 1-1 del Sevilla FC

Álvaro Borrego 08 FEB 2026 - 18:44h.

El delantero celebró el gol delante de Gazzaniga y le recordó las pérdidas de tiempo

El uno por uno del Sevilla ante el Girona: Vlachodimos salva a un equipo lleno de suspensos

Compartir







Neal Maupay disfrutó este domingo de su puesta de largo en el Sánchez-Pizjuán. Como ya ocurriese en Mallorca, donde debutó con gol incluido, el ariete salió de inicio frente al Girona, de nuevo formando pareja de ataque junto a Akor Adams. Un sistema prácticamente inédito en la primera mitad de temporada y al que Matías Almeyda, ya con tres delanteros en nómina, busca sacarle partido desde la llegada del franco argentino. Esta vez no tuvo el acierto de cara a gol, pero sí que dejó algunas pinceladas sobre lo mucho, incluso con tintes polémicos, que puede ofrecerle a este Sevilla FC.

Justo después del empate de Kike Salas, mientras sus compañeros celebraban el empate, Neal Maupay se encargó de recordarle a Gazzaniga todo lo que había hecho durante el partido. Dada la premura del 0-1 inicial, el portero del Girona estuvo perdiendo tiempo durante prácticamente los 90 minutos, detalle que incomodó y mucho a los futbolistas del Sevilla FC pero también a los aficionados sevillistas, quienes a menudo le reprochaban esas prácticas poco deportivas. Incluso el colegiado amonestó al argentino por sus reiteradas pérdidas de tiempo.

Algo que le recordó Neal Maupay nada más producirse el empate de Kike Salas. El delantero franco argentino se acercó al portero para 'festejar' el gol delante de su rostro y luego, en actitud intimidante, se retiró con un claro "la concha de tu madre", improperio muy recurrente para los futbolistas argentinos.

En lo que se refiere a su partido, no fue especialmente brillante. Se pasó el encuentro haciendo gestos más para la foto que para el resultado. Como le sucedió en Mallorca, pasó desapercibido durante gran parte del partido y las que tuvo, esta vez, no las marcó. Tres disparos, y todos ellos sin acierto.

Más allá de eso, Neal Maupay llega para ayudar al Sevilla y ese será su propósito hasta final de curso. "Lo más importante en esta situación es intentar centrarnos en lo nuestro, trabajar más y tratar de mejorar. Somos los que podemos marcar la diferencia y no podemos dejar que los rumores entren en el vestuario porque eso nos puede afectar. Hay que trabajar juntos hacia la meta, trabajar en los entrenamientos y dar lo mejor de nosotros para cambiar la situación", explicaba en su presentación.