El Sevilla FC vuelve a dejarlo claro con Sergio Ramos: "El tema está zanjado"
José Ignacio Navarro, segundo de Cordón, da por "zanjado" el tema
Almeyda y la utopía de Sergio Ramos: “No puedo, no quiero, no debo hablar”
El fichaje de Sergio Ramos está descartado. José Ignacio Navarro, el segundo de a bordo de Antonio Cordón, ha repetido lo que ya dijo el director deportivo hace unos días. A día de hoy no hay ninguna posibilidad de materializar el regreso del central. Primero porque no es una opción que se contemple en el Sevilla FC y segundo porque, en caso de que hubiese predisposición, tampoco habría margen económico para acometer su regreso. Un "tema zanjado" y que por tanto queda descartado, pese a que el camero todavía pueda firmar por algún club al quedar como agente libre.
"Es un tema zanjado. Se ha hablado mucho a lo largo de esta semana y las semanas anteriores. Nos remitimos a los jugadores que podemos contar a día de hoy, más los del Sevilla Atlético, y no sé las diferentes herramientas que pueden haber, pero a día de hoy Sergio Ramos no es una realidad. No es un jugador que esté entrenando y no puede estar a disposición de Almeyda, por lo tanto no tiene mucho sentido entrar en esa valoración", argumentaba José Ignacio Navarro en los micrófonos de DAZN.
Hace unos días Antonio Cordón era cuestionado de manera directa sobre el nombre de Sergio Ramos, y continuó en la misma línea. "Nuestra principal prioridad era el delantero, nunca nos planteamos fichar un central. Era fundamental tener más pólvora arriba, era la posición que queríamos cubrir. Con el delantero que hemos traído, que era nuestra prioridad, nos hemos gastado todo. No tenemos absolutamente más dinero para poder inscribir aunque tengamos una ficha libre. Me encantaría tener un montón de dinero y fichar un montón de jugadores, pero la realidad es que, como a otros directores deportivos y clubes, en el Sevilla no tenemos ningún límite. ¿Que alguien pueda poner dinero? No me meto en el bolsillo de los demás. Desconozco si es posible, porque no nos lo hemos planteado. Lo que queríamos era un delantero, no nos habíamos planteado tener otro jugador en esa posición”, añadía.
A la tercera vez que se le preguntó por Sergio Ramos, sí lo nombró y habló concretamente de él, asegurando que no ha recibido ofrecimiento alguno por parte del camero o su entorno. "No he recibido directamente absolutamente nada, pero es que estábamos centrados en el delantero. Era nuestra prioridad. No me ha llegado nada personalmente de Sergio y aunque me hubiese llegado no hay límite. Al no haber posibilidad material no se da, prefiero ni pensar en ello. Es ir a comprar un coche sin dinero. No tengo esa posibilidad, no me la planteo", comentaba. "Para mí no es un tema recurrente, no está esta posibilidad. No hay economía para ello. No me lo planteo", zanjaba más adelante.