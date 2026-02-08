La Super Bowl 2026, en cifras: más de 200 millones de litros en cerveza o entradas a 18.000 dólares

Saray Calzada 08 FEB 2026 - 16:24h.

Muchos sectores incrementas cifras récord de ventas solo con este partido

La duración exacta del descanso de la Super Bowl 2026: de Bad Bunny a las bicicletas estáticas

La Super Bowl es uno de los eventos deportivos más seguidos en todo el mundo. Alrededor de esta final de la NFL no solo se mueve el deporte. Miles de negocios esperan a estos días a hacer su 'agosto'. Este partido deja cifra récord en muchos sentidos y uno de ellos es en el de la alimentación.

Son durante el partido o en las horas previas se va a consumir 3,6 millones de kilos en guacamole. El sector del aguacate en este día es uno de los que más crece. Productores de esta fruta en México destacaron las exportaciones récord a Estados Unidos al incrementar 11% los envíos.

A pesar de la crisis de rentabilidad que afecta al sector, los productores mexicanos apuntaron un envío de 127.000 toneladas de aguacate a Estados Unidos entre el 5 y el 31 de enero de este año, superando a las 114.000 toneladas exportadas en 2025, de acuerdo con la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México.

No es el único producto que crece exponencialmente. Se consumen 1.400 millones de alitas, entre 12 y 14 millones de pizzas. Y para que todo esto no se haga bola se beben 230 millones de litros de cerveza.

Entradas a precios prohibitivos

Son pocos los miles de afortunados que pueden ir al estadio a ver a sus equipos en este partido. Esto hace que las entradas sean un lujo. Las entradas van de 3.100 dólares a 18.000. Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.

Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman's Wharf. Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60.

A estos miles que van al campo hay que sumarle que al menos 128 millones de personas lo seguirán a través de la televisión. En España este partido lo podrán seguir a través de Cuatro y Mediaset Infinity.