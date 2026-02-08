Juan Pérez 08 FEB 2026 - 12:07h.

Una pausa gigantesca que cambia los planes de los equipos

Los 6 posibles invitados sorpresa de Bad Bunny en la Super Bowl 2026

El día de la Super Bowl 2026 llega esta noche en Cuatro y Mediaset Infinity (00.30h.) con las espadas en todo lo alto para Patriots, Seahawks...y Bad Bunny. A sólo unas horas del espectáculo hay un detalle marcado en los jugadores, en la televisión americana y sobre todo en el entramado global, porque es el único partido de todo el año con un descanso especialmente largo.

La pausa habitual de la Super Bowl es un punto de descanso de 12 minutos que en la Super Bowl cambia por completo, y no sólo por la duración de la actuación musical exclusiva de la final. Bad Bunny va a tener entre 12 y 13 minutos de show según las previsiones, pero solamente el montaje para colocar y quitar todo el operativo con cientos de trabajadores, activa un protocolo muy diferente.

Según Iker Sagasti, el gran narrador de Mediaset para la final disponible en Cuatro, la previsión es que la final tenga un descanso global de 28 minutos tal y como ha confirmado en el último episodio de 100 yardas. Es un espacio asegurado para aprovechar la recena en España, ir al baño, bucear en las curiosidades del partido, analizar lo visto hasta ahora...y sobre todo ver a Bad Bunny.

Aún así la preparación para ese caos es aún mayor en los equipos porque tienen más del doble del tiempo habitual para analizar situaciones del partido, cambiarlas y descansar del esfuerzo. Ese es uno de los puntos más diferenciales en la historia de la NFL y de hecho, estrellas como Tom Brady han confesado con el paso del tiempo que no era como un descanso más para los jugadores.

En vez de dar un discurso motivador, descansar o rescatar tácticas, parte del tiempo de la pausa era retomar rutinas para volver a calentar dentro del vestuario. La dinámica era tener el descanso habitual y posteriormente hacer ejercicios de movilidad y lanzamientos cortos enfocados sobre todo en los últimos 10 minutos, para así tener una puesta en forma como al inicio del partido. Brady decía que la clave no era mirar el reloj, sino trabajar en la secuencia para que el cerebro no entendiese que había pasado media hora y no 12 minutos.

En el caso de otras posiciones como los jugadores de línea, veteranos como Joe Thomas han confesado que parar en seco durante media hora para jugadores de 140 kg. es demasiado, sobre todo por las rodillas. De hecho muchos deciden no sentarse en el vestuario o usar bicicletas estáticas dentro para que el flujo sanguíneo no caiga, algo habitual a lo largo de la temporada regular durante los partidos, aquí y sobre todo en deportes más constantes como la NBA.

El último entrenamiento de los Patriots, con 13 minutos de Bad Bunny

Uno de los analistas más famosos de la NFL en Estados Unidos ha desvelado que Mike Vrabel, entrenador principal de los Patriots, ha jugado la carta de Bad Bunny en el último entrenamiento del equipo. Después de una hora de pruebas, el técnico mandó a los suyos a los vestuarios y activó en los altavoces canciones de Bad Bunny para simular lo que pasará en la Super Bowl 2026.

La cosa no quedó ahí, eso sólo era una pausa y después del concierto imaginario, Vrabel sacó a los suyos de nuevo al césped para continuar con los ejercicios y las probaturas para tumbar a los Seahawks. Llegan como los underdogs, pero sin duda es uno de los equipos del año y a un partido puede pasar cualquier cosa.