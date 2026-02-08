Jorge Morán 08 FEB 2026 - 18:21h.

Los futbolistas mantuvieron una profunda conversación

Aitor Ruibal se encara con un aficionado del Rayo en plena entrevista: "¡Homófobo!"

Compartir







Si hay dos futbolistas que se salen de los cánones y demuestran ser diferentes al resto, esos son Borja Iglesias y Aitor Ruibal. Amigos y ahora ex compañeros (uno en el Real Betis y otro en el Celta), ambos siempre han estado muy ligados a la lucha contra las desigualdades, la homofobia, el racismo y otros problemas cada vez más comunes en un fútbol que no consigue cambiar.

Una situación algo diferente en otros deportes y que Movistar + ha conseguido plasmar en la serie titulado 'Más que rivales'. En ella, dos jugadores de hockey y máximo rivales, mantienen una gran atracción sexual fuera de los pabellones, lo que se vuelve una trama que Ruibal quiere llevar al mundo del fútbol.

La profunda conversación entre Aitor Ruibal y Borja Iglesias

El futbolista del Real Betis, durante su conversación con 'El Panda', se pregunta como sería algo así, poniendo de ejemplo a Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Borja, por su parte, cataloga que supondría 'una tercera Guerra Mundial' si 'jugadores con la máxima exposición del mundo como Lamine y Mbappé' tuvieran un romance.

Una situación con la que sueñan y esperan poder ver en este deporte. "Ojalá. Hace unos años te diría que sería imposible y ahora sí que siento que podría pasar, ¿sabes? Eso sería fantástico, yo creo que eso sería dar un paso enorme", dijo Borja Iglesias.

"Estaría guapísimo, ¿no? En una final de un Mundial y que yo que sé, que alguno le plante un besazo en vez de a una periodista a un periodista", imagino Ruibal. "Ya cuesta a veces mostrarte cómo quieres ser a través de ponerte un bolso o pintarte las uñas o maquillarte si te apetece, ¿no?", le replicó Iglesias.

"¿Qué crees que que recibiría más hate, un futbolista o deportista muy muy famoso o un deportista que no lo sea tanto?", preguntó Aitor durante la conversación. "Igual yo soy un iluso, eh, pero yo creo que joder, sería algo tan tan importante para la sociedad y para tanta gente que, aunque obviamente van a recibir mucho odio, también creo que recibiría mucho mucho cariño, mucho amor, mucho apoyo", reflexionó 'El Panda'.