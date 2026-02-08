Celia Pérez 08 FEB 2026 - 16:47h.

Entrevista en ElDesmarque

La terrible caída de Lindsey Vonn en Milán-Cortina que pone en juego su carrera

Compartir







Este pasado viernes tuvo lugar el pistoletazo de salida de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo. El evento, celebrado en el estadio cd San Siro de la capital lombarda, dio inicio a la vigésima quinta edición de una cita olímpica invernal con cientos de deportistas soñando con sumar una soñada medalla. Uno de ellos es el español Lucas Eguibar, campeón mundial de boardercross en 2021 y ganador de la Copa del Mundo de esa disciplina del snowboard seis años antes, que se ha convertido las grandes esperanzas del país para conseguir medalla. A sus 31 años, el donostiarra y doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, afronta su cuarta cita olímpica con ilusión, tal y como deja claro en una entrevista en ElDesmarque.

Y es que llega a la cita con una ilusión tremenda a pesar de que el pasado 17 de enero sufrió una caída importante en la Copa del Mundo de Dongbeiya, en China, en la que se dañó el tobillo derecho. "Tuve mucha suerte, no me hice nada en las cervicales", comentaba sobre las consecuencias de dicha caída. Y aunque reconoce que sigue sintiendo dolor en el tobillo, "tenga dolor o no, voy a ir para delante".

Lucas explica cómo afronta este nuevo compromiso, en el que buscará el único trofeo que le falta en su brillante palmarés: la medalla olímpica. El donostiarra entiende que conseguirlo sería "la recompensa al trabajo durante muchos años" y que es algo que tiene "entre ceja y ceja, tengo ganas".