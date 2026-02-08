La terrible caída de Lindsey Vonn en Milán-Cortina que pone en juego su carrera

Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 13:27h.

Lindsey Vonn dejó la imagen negativa en Milán-Cortina 2026

La leyenda del esquí Lindsey Vonn, Premio Princesa del Deporte en 2019 y campeona olímpica y mundial, ha podido poner fin a su carrera de la peor posible, con una terrible caída en el descenso de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026. La estadounidense, que compite con una rodilla de titanio y se lesionó la otra hace apenas una semana, congeló el corazón de los aficionados con sus gritos de dolor sobre la pista antes de ser evacuada en helicóptero tras volverse a dañar la rodilla.

Vonn, que volvió a ganar esta temporada a los 41 años y que había sorprendido el sábado con el tercer tiempo en el segundo entrenamiento, se cayó tras un salto en la parte alta -en el primero de los cinco sectores- de la pista Tofana, de la que tuvo que ser evacuada en helicóptero, minutos después de que, a causa de su accidente, se interrumpiese el descenso.

En el momento de la caída de Lindsey -que salió con el dorsal 13- lideraba la prueba su compatriota Breezy Johnson, actual campeona mundial de la disciplina, con cuatro centésimas de ventaja sobre la alemana Emma Aicher. Tras la reanudación, la estadounidense terminó llevándose el oro en esta modalidad.

Vonn, una de las más grandes figuras de toda la historia del esquí alpino, que, con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tiene dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas.

Lindsey Vonn puede poner fin a su carrera

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019, y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)- había sido tercera en el ensayo del sábado.

Este domingo buscaba una nueva gesta, pero, por desgracia, ha tenido que ser evacuada en helicóptero a un hospital, con lo que se acabó, de la forma que nadie deseaba, su participación en estos Juegos Olímpicos.