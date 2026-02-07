Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Elche CF

Eder Sarabia reconoce la principal diferencia con la Real: “Van con tanques y nosotros con tirachinas”

Eder Sarabia, en rueda de prensa
Eder Sarabia, en rueda de prensa. LALIGA EA SPORTS
Eder Sarabia no se anduvo con rodeos tras la derrota del Elche en Anoeta. “Hay equipos que van con tanques y nosotros vamos con tirachinas”, lanzó con toda la sinceridad del mundo. Una frase que resume a la perfección la realidad: la Real Sociedad tiene músculo, pegada y recursos, mientras que el Elche debe ingeniárselas para competir con menos medios… y mucha imaginación.

Tirachinas vs. tanques: la realidad de Eder Sarabia

Sarabia explicó que, pese al esfuerzo de su equipo, los pequeños detalles marcaron la diferencia. “Cuando estábamos jugando bien, llegó el gol de ellos, y eso condiciona todo. Si André hubiera metido su ocasión clarísima, el partido habría sido distinto”, comentó. El técnico recalcó que el segundo gol fue evitable y que la precipitación en los cambios y la falta de pausa también pasaron factura: “Nos falta calma para manejar los minutos finales y entender mejor algunas situaciones”.

Aun así, el entrenador valoró la personalidad de sus jugadores: “Hemos competido de tú a tú. La Real va con tanques y nosotros con tirachinas, pero hemos peleado, hemos jugado con carácter y hemos demostrado que este equipo tiene corazón”.

El gol de André Da Silva ante la Real Sociedad
El gol de André Da Silva ante la Real Sociedad. EFE
El mensaje de Sarabia es claro: humildad y concentración para los próximos partidos. “Es momento de mirar hacia dentro, ser exigentes y subir todos el nivel. Queremos construir un Elche más sólido”, apuntó.

La metáfora de los “tanques y tirachinas” no es solo un guiño divertido: refleja la limitación de recursos del equipo frente a los grandes de LaLiga, pero también la creatividad y garra necesarias para competir. El camino del Elche pasa por aprender de estas derrotas, corregir errores y aprovechar cada oportunidad, con la ambición de seguir sorprendiendo en la máxima categoría.

