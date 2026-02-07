Eder Sarabia reconoce la principal diferencia con la Real: “Van con tanques y nosotros con tirachinas”

Andrea Esteban 07 FEB 2026 - 23:57h.

El técnico admite que el acierto en los goles condicionó el resultado

Marco Garcés avanza que Álvaro Núñez estará listo en "una semana o dos"

Eder Sarabia no se anduvo con rodeos tras la derrota del Elche en Anoeta. “Hay equipos que van con tanques y nosotros vamos con tirachinas”, lanzó con toda la sinceridad del mundo. Una frase que resume a la perfección la realidad: la Real Sociedad tiene músculo, pegada y recursos, mientras que el Elche debe ingeniárselas para competir con menos medios… y mucha imaginación.

Tirachinas vs. tanques: la realidad de Eder Sarabia

Sarabia explicó que, pese al esfuerzo de su equipo, los pequeños detalles marcaron la diferencia. “Cuando estábamos jugando bien, llegó el gol de ellos, y eso condiciona todo. Si André hubiera metido su ocasión clarísima, el partido habría sido distinto”, comentó. El técnico recalcó que el segundo gol fue evitable y que la precipitación en los cambios y la falta de pausa también pasaron factura: “Nos falta calma para manejar los minutos finales y entender mejor algunas situaciones”.

Aun así, el entrenador valoró la personalidad de sus jugadores: “Hemos competido de tú a tú. La Real va con tanques y nosotros con tirachinas, pero hemos peleado, hemos jugado con carácter y hemos demostrado que este equipo tiene corazón”.

El mensaje de Sarabia es claro: humildad y concentración para los próximos partidos. “Es momento de mirar hacia dentro, ser exigentes y subir todos el nivel. Queremos construir un Elche más sólido”, apuntó.

La metáfora de los “tanques y tirachinas” no es solo un guiño divertido: refleja la limitación de recursos del equipo frente a los grandes de LaLiga, pero también la creatividad y garra necesarias para competir. El camino del Elche pasa por aprender de estas derrotas, corregir errores y aprovechar cada oportunidad, con la ambición de seguir sorprendiendo en la máxima categoría.