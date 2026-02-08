Jorge Morán 08 FEB 2026 - 11:57h.

El egipcio podría triplicar su salario del Liverpool

La afición del Al Nassr se vuelca con Cristiano Ronaldo en pleno enfrentamiento con la liga saudí

Cristiano Ronaldo vive una situación límite en Arabia Saudí. El movimiento de Karim Benzema al Al Hilal, junto a la falta de fichajes del Al Nassr, han provocado la ira del portugués contra el país saudí. Y mientras en su liga le dejan claro que no es imprescindible, su equipo ya podría tener a su sustituto.

Y es que según informa el The Mirror desde Inglaterra, Mohamed Salah ha sido el elegido por el Al Nassr para ser su futura estrella en caso de que se marcha Cristiano Ronaldo. Un futbolista que llegaría para rendir en el equipo, pero también para conseguir una exposición a nivel mundial.

El salario que podría tener Mohamed Salah

En las informaciones desde la Premier League informan que el país saudí ya se habría puesto en contacto con la estrella del Liverpool para convencerle del proyecto. Los 41 años de Cristiano Ronaldo, sumado a su descontento en la última semana, hacen más que probable su marcha de Arabia Saudí en busca de una última experiencia en algún club europeo.

El Al Nassr quiere que Salah vuelva a juntarse con Sadio Mané, con el que creó un tándem increíble en el Liverpool. Para ello, están dispuestos a triplicar el salario que ahora mismo tiene la estrella egipcia, que ronda los 23 millones al año. Un fichaje que sumaría no sólo en números (esta temporada lleva seis goles y seis asistencias), sino también en exposición mediática.

El futbolista que ha estado en equipos como Liverpool, Roma, Fiorentina o Chelsea, es uno de los futbolistas con mayor impacto en cualquier país del mundo, lo que haría crecer la marca del país saudí. Un golpe de efecto para contrarrestar la salida de un Cristiano Ronaldo al que no ven 'necesario'. "Cada club opera independientemente bajo las mismas reglas, Ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", señalaron desde el país.