David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 11:11h.

El Real Madrid es la víctima favorita para Hugo Duro

Hugo Duro, el mejor cazatesoros de LALIGA

Compartir







El once titular de Carlos Corberán este domingo ante el Real Madrid es una incógnita pero, si atendiera a las estadísticas, empezaría por Stole Dimitrievski y, sí o sí, acabaría con Hugo Duro. El madrileño es un seguro de vida contra el Real Madrid, su ex equipo. Los guarismos lo dicen y, en los últimos años, ha estado abonado a visitar la meta blanca con asiduidad.

La estadística dice que el delantero del Valencia CF y exjugador del conjunto madridista le tiene ‘tomada la medida’ al Real Madrid CF. El ariete getafense acumula 5 goles en los 9 enfrentamientos en la competición doméstica. Frente a ningún otro adversario ha logrado más tantos en toda su trayectoria en la competición (cinco también ante el Atlético de Madrid).

Goleador histórico ante los blancos

Precisamente, su estreno goleador con el combinado valencianista fue contra los ‘merengues’ en el Camp de Mestalla el 19 de septiembre de 2021. Con el tanto anotado en la victoria en el Bernabéu de la temporada pasada se convirtió en el tercer futbolista en la historia del Club, tras Pasieguito (campaña 51-52) y Gorostiza (41-42), capaz de marcar tanto al Real Madrid CF como al FC Barcelona en los dos partidos de la primera vuelta y de la segunda.

PUEDE INTERESARTE Mbappé marca el primer gol al Valencia CF en la Exposición del Ninot de 2026

Hugo Duro, pichichi del Valencia y mejor cazatesoros de LALIGA

Hugo Duro, que abrió la lata en la victoria del Valencia CF contra el Espanyol en el último encuentro en Mestalla, es el pichichi del Valencia CF pero, además, su eficacia lo ha convertido en un auténtico caza tesoros de LALIGA. El ariete, que con el gol ante los Pericos acumula siete dianas en la competición doméstica en los 1278 minutos que ha jugado, es un auténtico especialista a la hora de sacar petróleo en las acciones que caen por sus dominios.

Hasta esta jornada, Hugo Duro es que es el delantero con mejor conversión entre los máximos goleadores de LALIGA. Ha anotado los siete goles que lleva únicamente tras haber realizado 23 remates de los que diez fueron a puerta. Es decir, uno de cada tres de sus disparos acaba en gol.