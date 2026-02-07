David Torres Valencia, 07 FEB 2026 - 13:49h.

Carlos Corberán no se fía de las bajas del Real Madrid

Carlos Corberán, todavía con la resaca emocional provocada por la eliminación en Copa del Rey, ha comparecido en sala de prensa para analizar el Valencia CF - Real Madrid correspondiente a la Jornada 23 de LALIGA. El técnico, que entrenará esta tarde por última vez antes de concentrarse el domingo, ha insistido en que la clave para competir ante el conjunto blanco es reamarse psicológicamente porque el fútbol no espera.

En ese sentido ha comentado que el grupo está: "Nos centramos en el partido de mañana. El hecho de venir de un partido de Copa nos obliga a dejar atrás esa decepción para centrarnos en un partido como el de mañana". Además, ha aprovechado para "responder" a Árbeloa que dijo que el Valencia CF se toma el partido contra el Real Madrid como "el partido del año".

"Cada partido que jugamos lo afrontamos como si fuera el partido del año, porque es el siguiente. Cuando finalice este partido no habrá otro más importante contra el Levante. Esperamos un lleno y el apoyo de nuestra afición. Por suerte Mestalla se llena siempre y el apoyo es constante y es verdad que el rival sólo lo vive cuando viene a Mestalla", ha dicho el técnico valecnianista

Además ha respondido a las siguientes cuestiones:

Dimitri Foulquier ¿Cómo está?

El club toma decisiones, no soy director deportivo, me centro en sacar rendimiento de cada jugador. Yo di mi opinión de forma privada y no lo digo públicamente porque no debo hacerlo. No es agradable cuando uno escucha la exigencia, pero tenemos que alinearnos con ella cuando juegas en el Valencia CF y, sobre todo, con los resultados no acompañan. Es el lateral derecho que tenemos y cada día trabaja y se trata para estar siempre a disposición.

¿Cómo está Rubo Iranzo?

Hoy tiene pruebas, ojalá tenga la menor gravedad posible. Es la única baja respecto a la convocatoria.

¿Cómo afronta el partido ante un Real Madrid con tantas bajas?

Como un entrenador saber del nivel del rival que tiene su plantilla. Son jugadores de máximo nivel pero el que juega es tan bueno como no. Nos centramos en lo que toca, trasladándoles nuestra pasión. Habrá momentos de resistir pero también otros de insistir en nuestras virtudes.

¿Qué diferencias hay entre el Real Madrid de Alonso y el de Arbeloa?

Siempre puede haber matices y esencia. El Madrid mantiene una esencia con el vértigo, la verticalidad, la velocidad al atacar y eso lo convierte en un rival peligrosísimo y eso

Con Arbeloa veo matices en la estructura deportiva, en campo propio es diferente. Trata de dominar todos los momentos del juego. Además de presionar, son capaces de defender con un 4-4-2 en campo propio.

¿Hay motivación extra de los jugadores por el rival?

Muchas veces las dudas son más externas que internas. Nunca vamos a dudar del nivel del Real Madrid y de la exigencia que nos va a tener. Vamos a tratar que Mestalla sea incómodo y difícil contra el Real Madrid y dependerá de nuestra intensidad y de cómo contagiemos a nuestra afición.

Los goles en los últimos minutos les matan ¿cómo se trabaja?

En los últimos diez días hemos ganado un partido en el añadido contra el Espanyol y se nos han ido dos partidos. Hay que tener madurez competitiva y es importante que las decisiones sean las correctas en los últimos momentos.

¿Qué pasa con Unai Núñez?

Venía con la posibilidad de ayudar. En el momento que sea su momento jugará. Todos tienen un nivel bueno y similar. Estamos contentos con Cömert que no venía jugando. Cuando llegan la oportunidad hay que aprovecharlos.