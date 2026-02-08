Jorge Morán 08 FEB 2026 - 11:13h.

El futbolista fue el último fichaje de Luis Campos

El palo de Dro al Barcelona: "No hay mejor lugar para seguir creciendo como jugador"

Dro Fernández cambió Barcelona por París en un movimiento inesperado en el mercado de fichajes. El PSG se hizo con un talento joven como el del gallego, quién se vio enamorado de un nuevo método de fichajes que le acabó convenciendo. Y es que aunque el dinero lo es todo por la capital francesa, los parisinos tienen a un Luis Campos que es el artífice de que los futbolistas acaben aceptando las propuestas.

Durante los últimos años, el PSG ha cambiado su método de fichar. Del talonario por bandera para firmar a jugadores como Neymar, Leo Messi o Kylian Mbappé, a la explotación de jóvenes talentos que se acaban convirtiendo en estrellas.

El PSG y el talento joven

Uno de los ejemplos se ha podido ver este mismo mercado de fichajes. Luis Campos convenció a Dro Fernández para firmar por el PSG gracias a su filosofía y método de trabajo. "He desarrollado un excelente sistema de ojeadores. Se basa en un principio simple: siempre tengo listas de 9 jugadores por posición con 3 rangos de precio diferentes", explica.

"Por ejemplo, tienes un presupuesto de 40 millones de euros para fichar a cuatro jugadores. Si gastas 20 millones en la posición donde más lo necesitas, solo te quedan 20 millones para el resto del mercado de fichajes. Esto significa que, para completar el rompecabezas, tienes que elegir de una lista más económica. Pero primero, necesitas tener una disponible", desveló en una entrevista.

Un método que usa con la intención de adelantarse a los otros grandes equipos de Europa como el Real Madrid o el Barça, al que incluso ya roba futbolistas. "No me gusta que me sorprendan; me anticipo mucho. La anticipación es una de mis mayores fortalezas. Forma parte del espíritu de ojeador", dijo sobre el fichaje de Dro Fernández.

"Me gusta poder cumplir con las expectativas del entrenador con el que trabajo. Estoy ahí para escucharlo, comprender el proyecto que quiere implementar y ayudarlo a encontrar a los jugadores adecuados", apuntó. "Al emprender un proyecto, es crucial encontrar un equilibrio entre los aspectos económicos, deportivos y operativos", zanjó.