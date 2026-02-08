Jorge Morán 08 FEB 2026 - 12:47h.

Entienden que LALIGA no consultó a la RFEF

El Real Oviedo avisa a LALIGA: "Si en la última jornada nos faltan jugadores, podemos cargarnos el césped"

Compartir







Un día después de lo ocurrido en Vallecas con el césped de su estadio, la indignación sigue en aumento en el Real Oviedo. La medida de LALIGA EA SPORTS de suspender el partido ante el Rayo Vallecano no gustó nada a un equipo visitante que no tiene la culpa y que ya ha dejado claro que luchará por conseguir los tres puntos.

Es por ello que durante este pasado sábado, varios miembros de su junta directiva entre los que se encuentran Martín Peláez (presidente), Roberto Suárez (director deportivo) y Agustín Lleida (director general) explotaron por lo ocurrido y anunciaron medidas.

"Entendemos que aquí hay unas reglas de juego y que se han saltado totalmente. Entendemos que no jugamos ya todos con las mismas reglas, con las mismas cartas y que mediatizas la liga", dijo Roberto Suárez. "Siempre apoyamos a LaLiga y al resto de clubes, pero cuando ves cosas que no son correctas hay que levantar la voz. Estamos en nuestro derecho de reclamar los tres puntos", anunció su presidente.

La denuncia que prepara el Real Oviedo

El Real Oviedo acabó tan molesto con lo ocurrido este pasado sábado que ya se han anunciado las medidas que tomarán para preservar su orgullo. Y es que el equipo asturiano está estudiando las posibilidades de denunciar a LALIGA EA SPORTS por la decisión de suspender el encuentro ante el Rayo Vallecano apenas cuatro horas antes del encuentro.

A parte de solicitar los tres puntos, que tienen hasta el martes a las 14.00H para reclamar al Comité de Disciplina, también quieren que LALIGA de la cara por los daños y perjuicios que han sufrido. El Oviedo no entiende porque el organismo español tomó la decisión de manera unilateral, sin necesidad de realizar ningún tipo de consulta con la RFEF, en un acto que tachan de ilegal y abusivo.

El equipo considera que LALIGA no tiene las competencias para suspender el encuentro, en lo que supondría una grave infracción recogida en la Ley del Deporte. En caso de que todo esto no prospere, el Oviedo exigirá que se dispute el encuentro lo antes posible para no alterar las condiciones deportivas.