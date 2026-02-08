Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 18:35h.

José María Giménez entra en el lugar del catalán

El Atlético de Madrid y el Real Betis se miden este domingo en su partido de la jornada 23 de LALIGA EA Sports en el que los rojiblancos han sufrido un cambio de última hora en la alineación previamente anunciada. Marc Pubill será finalmente baja y se queda fuera de la convocatoria y José Marí Giménez ocupará su puesto en la defensa de inicio de Diego Pablo Simeone.

El lateral catalán sufre una "indisposición" tal y como ha confirmado el club a través de un comunicado en redes sociales: "Marc Pubill se queda fuera de la convocatoria debido a una indisposición y entra en su lugar en el once titular José María Giménez".

Al igual que sucedió el pasado jueves con Julián Álvarez en La Cartuja, Marc Pubill se queda fuera en el último momento por un problema que no debería apartarle del próximo encuentro del Atlético de Madrid. Los colchoneros se medirán el próximo jueves al FC Barcelona en el Metropolitano en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y ahí apunta a estar el oro olímpico en París 2024.

En su lugar entró José María Giménez, otro hombre que también ha pasado por problemas de lesiones habitualmente durante su carrera. El uruguayo no acusó el no haber calentado al mismo ritmo que sus compañeros ya que, nada más arrancar el duelo, tuvo una ocasión de cabeza que detuvo Álvaro Valles bajo palos.

Marc Pubill, revelación del Atlético de Madrid

Tardó en encontrar su sitio en el Atlético de Madrid pero Marc Pubill se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del equipo rojiblanco en la presente temporada jugando como central a pesar de ser un lateral habitual. Tal ha sido su rendimiento que incluso ha entrado en las quinielas para la convocatoria de Luis de la Fuente de cara al Mundial de este verano.