Simeone responde a Lookman y a los goles del Atlético sin Sorloth ni Julián Álvarez: "Me pone contento"

Joaquín Anduro 07 FEB 2026 - 13:56h.

Simeone analiza un nuevo enfrentamiento del Atlético contra el Betis

La Copa mola si está Ademola

Compartir







El Atlético de Madrid vuelve a medirse este domingo al Real Betis, esta vez en el Metropolitano, tras el 0-5 en La Cartuja en Copa del Rey del pasado jueves. Diego Pablo Simeone espera esta vez un partido distinto ante un equipo "herido" y ha respondido a la posición ideal de Ademola Lookman tras su exhibición en Sevilla y a la contundencia precisamente sin Alexander Sorloth ni Julián Álvarez.

Simeone, en la previa del Atlético-Betis

Sustituto de Pablo Barrios: "Los chicos que están disponibles. Vargas, Rodrigo, Llorente, Serrano que lo subimos también para acompañarnos. Cualquiera de ellos puede actuar en ese lugar".

PUEDE INTERESARTE Las opciones del Cholo Simeone para el centro del campo sin Pablo Barrios

Barcelona en semifinales de Copa del Rey: "No tengo nada que opinar de ese partido todavía. Necesitamos hablar del que nos importa que es el del Betis y, a partir de ahí, necesitamos centrarnos en un partido que no será igual que el que jugamos el jueves. Será diferente seguramente. Va a venir un equipo herido y golpeado por el partido que jugamos en su campo así que tendremos que estar atentos y llevar el partido donde creemos que podemos hacerles daño".

Posición ideal de Lookman: "Intentaremos de a poco ir conociéndonos. Él al equipo y nosotros a sus características. Obviamente, intentando tener en sus características ofensivas ese criterio que tiene para atacar y buscando con el equipo lo que mejor conviene en consecuencia de lo que necesitamos".

Punto de inflexión en La Cartuja: "No creo que sea punto de inflexión, fue un partido que se jugó bien y hay que seguir en la misma línea en la que veníamos actuando. Seguramente este partido que pasó tuvimos muchísima más contundencia y eso facilitó todo lo que fue sucediendo durante el partido. Mantener la misma ilusión y necesitamos a nuestra gente dentro del estadio con mucho más impulso y energía. Necesitamos a la gente detrás del arco que esté cerca del equipo porque les necesitamos. Esperemos que puedan estar".

PUEDE INTERESARTE Confirmada la lesión de Pablo Barrios y drama en el Atlético con el tiempo de baja

Clave de la diferencia de imagen y juego entre el Levante y el Betis: "Considero que todos los partidos no son iguales y evidentemente las características del partido contra el Levante no fueron las mismas que del Betis por consecuencia de cada equipo que juega diferente. A partir de ahí, los goles, el gol de pelota parado en un momento que los primeros 10 minutos que creo que el Betis no estaba mal. Con el 1-0 pudieron haber hecho el 1-1 en esa jugada que se resbala Marc y tuvimos esa situación a favor nuestra. Después sí, fuimos contundentes en todas las transiciones que tuvimos para concretar y, con 0-3 siempre es más fácil tener mejor juego".

Sustituto más parecido a Pablo Barrios: "No, ninguno".

Posible relajación en el equipo tras el 0-5: "Está claro que a nivel mental es positivo lo que nos pasó porque refuerza el juego del equipo y el momento de todo lo que tenemos que atravesar de aquí para adelante. Pero sí, tenemos que convivir también con esa situación excesiva que los extremos nunca me gustaron. Considero mejor empezar de cero, partido que vamos a competir con un rival que viene herido y necesitamos a nuestra gente, lo vuelvo a repetir".

Situación de Alexander Sorloth y Julián Álvarez y contundencia sin ellos: "No tengo ninguna duda que no dependemos de Griezmann, Lookman, Sorloth y Julián. Dependemos del juego colectivo del equipo, la pelota parada y todo lo que pueda generar en conjunto. Así que me pone contento que el equipo haya reaccionado de esa manera en las líneas de más atrás porque está claro que no sólo valen los goles de los delanteros".