David Torres Valencia, 08 FEB 2026 - 20:11h.

Segundo lleno en Mestalla en una semana

La afición del Valencia CF no falla: doble cartel de "No hay billetes" en Mestalla

Compartir







Como no podía ser de otra forma, la noche estaba caliente en Valencia Miles de seguidores, desde más de dos horas antes del comienzo del choque, se agolparon en la Avenida de Suecia para llevar en volandas a sus jugadores y, de paso, sacar los dientes a los del rival. Sin embargo, a las 18.30 horas corrió el rumor que al Madrid lo metían por la puerta lateral y eso, además de garantizar la seguridad de los blancos, hizo que la hinchada se dividiera. Los visitantes, a jalear a los suyos, los locales, a hacer lo propio, pero también a mandar recados.

Críticas para todos

El Valencia CF llega a esta vigésimo tercera jornada de LALIGA EA SPORTS después de caer ante el Athletic Club en la Copa y contra el Real Betis en la competición doméstica. El equipo regresa, de nuevo, al feudo valencianista con la intención de conseguir una importante victoria y, así, poder cambiar la dinámica de los dos últimos resultados y para ello su afición volvió a volcarse. El duelo es contra un rival al que en Valencia siempre se le tiene ganas. "Es el partido del año", dijo Arbeloa y algo de razón tiene.

Por eso, los miles de aficionados que estaban en la Avenida de Suecia, además de insultar a los madridistas: "Puta Real Madrid", también "apretaron" a los suyos con el cántico "Jugadores mercenarios".

Recado para Vinicius

Lo curioso del asunto fue que, a pesar de que Vinicius es baja para Mestalla, también tuvo lo suyo el brasileño. De él se mofaron cantándole aquello de "Vinicius balón de playa". Cabe recordar que el brasileño es baja por acumulación de tarjetas y que se pierde un duelo dónde denunció cánticos racistas y en un estadio dónde lo han expulsado dos veces y ha sido despedido al son del cántico "tonto, tonto".