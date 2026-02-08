Simeone se carga a Julián Álvarez en su triple cambio en el Atlético al descanso

Joaquín Anduro 08 FEB 2026 - 19:53h.

Tras perderse el Betis-Atlético de Madrid de Copa del Rey en La Cartuja el pasado jueves por una gastroenteritis, Julián Álvarez regresó a los terrenos de juego este domingo siendo titular ante los béticos en el Metropolitano en el duelo liguero. Una nueva oportunidad para que el futbolista argentino se reivindicara que tampoco aprovechó y el propio Diego Pablo Simeone le sustituyó al descanso en busca de la remontada.

Al término de los primeros 45 minutos, el cuadro andaluz mandaba en el marcador por 0-1 gracias a un disparo colocado de Antony desde la frontal que cogió a contrapié a Jan Oblak. Una circunstancia que llevaba al Cholo a mover ficha para impedir que el encuentro se le fuera de las manos y reaccionó rápido para buscar la remontada.

Y tanto que se movió ya que Diego Pablo Simeone hizo un triple cambio antes de volver al terreno de juego, dando entrada a Robin Le Normand, Álex Baena y Alexander Sorloth por Matteo Ruggeri, Thiago Almada y Julián Álvarez. Sorprendió sobre todo que el argentino se marchara del campo quedándose un Ademola Lookman que acaba de llegar y que ya está tomando galones gracias a su gran nivel.

Julián Álvarez, de nuevo señalado en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez sigue inmerso en una mala racha de la que no logra recomponerse en una temporada en la que sí brilló en los primeros encuentros, con partidazos como el derbi del Metropolitano ante el Real Madrid. En una semana mágica, el campeón del mundo logró seis goles y dos asistencias en tres partidos consecutivos, ante el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt pero, desde entonces, su rendimiento cayó.

Desde el mes de octubre, el argentino apenas ha logrado un gol y dos asistencias en LALIGA EA Sports y ha marcado tres goles en Champions League. Una pésima racha para un futbolista llamado a pelear batalla a los mejores jugadores del mundo y a quien el Atlético de Madrid necesita en los próximos días para las eliminatorias ante el Barça en Copa y el Brujas en Copa de Europa.