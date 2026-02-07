Andrea Esteban Madrid, 07 FEB 2026 - 21:12h.

Sorloth regresa tras superar el protocolo por conmoción cerebral

Simeone responde a Lookman y a los goles del Atlético sin Sorloth ni Julián Álvarez: "Me pone contento"

El Atlético de Madrid ya tiene la vista clavada en el domingo. Último entrenamiento en Majadahonda, últimos ajustes y esa sensación de que cada detalle cuenta cuando el calendario aprieta. Los de Simeone reciben al Betis en el Metropolitano (18:30) tras una semana de desgaste físico y emocional, y el cuerpo técnico ha querido mezclar táctica con gestión de piernas. La noticia más celebrada: Sorloth está de vuelta. Las dudas, en cambio, siguen rondando el centro del campo.

Sorloth regresa y oxigena el ataque rojiblanco

La sesión matinal dejó una imagen clara: Alexander Sorloth entrenando con normalidad… y con cinta protectora en la cabeza. El noruego ha superado el protocolo por conmoción cerebral tras el golpe sufrido la pasada jornada y ya está disponible para Simeone. Un alivio importante para el frente ofensivo, que recupera una referencia física y un recurso distinto de cara al gol.

Su vuelta llega justo a tiempo para un duelo que puede exigir juego directo y presencia en el área. El técnico argentino le dio la bienvenida sabiendo que suma algo más que centímetros: también descarga presión a otros atacantes y ofrece variantes tácticas que el equipo había perdido durante su ausencia.

Centro del campo en alerta y rotaciones en el aire

No todo son buenas noticias. Pablo Barrios y Johnny Cardoso siguen descartados por lesión muscular, mientras que Nico González trabajó al margen por una sobrecarga lumbar que le mantiene en duda. El centro del campo es ahora mismo el puzle de Simeone, que podría tirar de Javi Serrano, refuerzo del filial, para completar convocatoria si fuese necesario.

La sesión dejó claro que habrá cambios. Los titulares del último encuentro apenas pisaron césped 20 minutos antes de marcharse al gimnasio, señal inequívoca de que el cuerpo técnico quiere piernas frescas. Además, Julián Álvarez ya se ha reincorporado tras su indisposición, aunque todavía no está al cien por cien físicamente.

Con el Betis en el horizonte… y el Barcelona esperando en Copa la próxima semana, Simeone juega al equilibrio: competir sin vaciar el depósito. No hubo ensayo de once, pero el mensaje es evidente: rotaciones sí, perder intensidad no.