Saray Calzada 08 FEB 2026 - 20:25h.

La polémica llegó en el minuto 74

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Betis: suspensos y aprobados de la derrota en el Metropolitano

Compartir







El Atlético de Madrid y el Betis se enfrentaban en LALIGA y esta vez en el Metropolitano. El partido fue muy distinto a lo que se produjo en La Cartuja. Los de Pellegrini se adelantaron con el gol de Antony y a los del Cholo Simeone les tocaba remar. En el minuto 74, un centro acabó dentro de la portería de Álvaro Valles. Llorente en un intento de despeje se la coló en propia. La polémica de la jugada es que Griezmann había ido a disputar ese centro y desde el VAR le avisaban de que el francés podría estar en posición adelantada.

En los minutos en los que se estuvo revisando el tanto, el entrenador argentino se desgañitaba y aseguraba que era gol y con los dos pulgares se dirigía a sus jugadores, pero desde la sala VOR no lo tenían tan claro y mandaron al colegiado a que lo revisara.

PUEDE INTERESARTE El motivo de la baja a última hora de Marc Pubill en el Atlético de Madrid-Betis

Al trazar la línea vieron que Griezmann estaba ligerísimamente adelantado. Lo que tenía que hacer Busquets Ferrer era ver en la pantalla si consideraba que el francés había influido o no en el toque de Llorente que terminó con el balón en la portería.

PUEDE INTERESARTE Simeone se carga a Julián Álvarez en su triple cambio en el Atlético al descanso

Después de unos segundos lo tuvo claro y el gol no subió al marcador. La cara de Simeone lo decía todo y acabó dando un suspiro que resumía la situación.

Minutos después la retransmisión enseñó la posición del delantero francés sobre el defensor y era un cacho de una bota, pero el colegiado interpretó que de esta posición adelantada se sirvió para que el central cometiera el error de meterse en su propia portería. Esta decisión fue vital para el resultado del partido ya que el Atleti ya no hizo ningún gol más y por tanto no pudo empatar ni ganar ante el Betis en casa después de haberle goleado hace unos días en La Cartuja.