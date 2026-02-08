Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 20:28h.

El Betis suma tres puntos ante el Atleti días después de caer en Copa del Rey

Simeone se carga a Julián Álvarez en su triple cambio en el Atlético al descanso

Aquí está el Betis de Manuel Pellegrini. El conjunto verdiblanco, apenas días después de caer duramente ante el Atlético de Madrid, consiguió vencer a los de Diego Simeone (0-1) gracias a un bonito tanto anotado por Antony en la primera mitad. El primero en ganar en el Metropolitano, tras el posible mejor encuentro colchonero de la temporada.

Apenas pasaban unos días, horas para algunos, desde la cita del pasado jueves en La Cartuja y el inicio este domingo parecía ser una repetición: el Atleti mandaba, se mostraba vertical, valiente y viviendo en campo rival. Pero Manuel Pellegrini ya había tocado las piezas.

Diez minutos necesitó el Betis para recordar que ser pasivo le había costado cinco goles en La Cartuja y en cuanto pudo, empezó a llegar. Con Pablo Fornals y Fidalgo en mediocampo, el Betis se sentía más seguro y con la línea defensiva retrasada, se sentía más poderoso.

Cedric Bakambu perdonó las dos primeras ante Jan Oblak, pero cuando el balón llegó a Antony, el balón acabó en la red: el brasileño, tras una larga jugada, armó el disparo, engañó al portero y acabó poniendo por delante a los suyos antes del descanso.

El Atleti bajó, el Betis creció y el descanso no fue más que una bomba de oxígeno para Simeone, que sabía que tenía que cambiar algo para recuperar el pulso.

El Atleti 'se revoluciona', el Betis sobrevive

El paso por vestuarios trajo la noticia de la jornada: Julián, al banco. El argentino, tras una mediocre primera mitad, se quedaba en el banquillo en la segunda mitad y Simeone dejaba claro que iba a mover el árbol todo lo que necesitase para buscar el empate.

Su equipo daría un paso adelante, pero sin ideas ni claridad. El gran bloque bético se mantenía sin apuros y el único momento tenso llegó cuando Antoine Griezmann, en un justísimo fuera de juego, provocaría un tanto en propia de Diego Llorente. El VAR lo revisó, lo anuló y otorgó un importante balón de oxígeno a los de Pellegrini.

El final se iba acercando, la ansiedad del Atleti no encontraba vías para superar al Betis y Pellegrini, que acabó con Deossa como delantero y Bartra como pivote, empezaba a sonreír.

El hormigón verdiblanco pudo con la frustración rojiblanco, Rodrigo Riquelme se tiró un lujo totalmente innecesario y mientras el Metropolitano pitaba a los suyos, el Betis se vuelve a Sevilla con una sonrisa de oreja a oreja.