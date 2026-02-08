Cerramos directo

Revancha 11 años después
Puedes ver el partido en Cuatro y Mediaset Infinity
La Super Bowl 2026 ya tiene dueño y no podía ser otro que Seattle Seahawks, que se impusieron por 29-13 a unos Patriots que lo intentaron, pero que se vieron superados en defensa y dinamismo. Kenneth Walker III fue la gran figura del encuentro, con una exhibición de fuerza y velocidad que mantuvo a los Seahawks en control casi todo el partido. Desde la intercepción de Julian Love hasta el touchdown defensivo de Uchenna Nwosu, Seattle dominó y sentenció pronto un encuentro que, más allá del marcador, pasará a la historia por un detalle especial: el show de medio tiempo de Bad Bunny, que rindió homenaje a Liam Conejo Ramos, el niño que había sido detenido por ICE semanas atrás, convirtiendo su actuación en un mensaje social potente mientras la afición celebraba en el Levi's Stadium.
Momentazos del partido y del show
El partido tuvo jugadas de infarto: Walker III casi logra un touchdown que fue anulado por holding, mientras que AJ Barner y Jason Myers aseguraban puntos clave para los Seahawks. Los Patriots, liderados por Drake Maye, lo intentaron, con Mack Hollins anotando un touchdown espectacular y varias jugadas profundas de Cooper Kupp, pero la defensa de Seattle no dio tregua.
En paralelo, Bad Bunny volvió a hacer historia con un espectáculo lleno de ritmo, baile y guiños políticos, desde la entrega de un Grammy al pequeño Liam hasta su icónica aparición con bandera y mensajes de unión. La mezcla de deporte, música y reivindicación latina convirtió la Super Bowl en un evento inolvidable, no solo por el triunfo de Seattle sino también por la huella cultural que dejó Benito en el escenario más mediático del año.
¡Así te hemos contado la final de la Super Bowl en Cuatro!
Las curiosidades del show de Bad Bunny
Lo que no sabías del espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl 2026: una boda real y un niño secuestrado por ICE
El show de medio tiempo de la Super Bowl 2026 no fue solo música y luces: fue historia, emociones y mensajes cargados de simbolismo. Bad Bunny volvió a demostrar por qué es uno de los artistas más influyentes del planeta, combinando su talento con gestos que resonaron más allá del Levi’s Stadium. Entre el espectáculo, los invitados sorpresa y los momentos épicos, hubo dos instantes que captaron especialmente la atención: una boda real en directo y un emotivo homenaje a un niño que había sido detenido por ICE.Ir a la noticia
La revancha lleva el nombre de los Seattle Seahawks
Seattle Seahawks, un campeón de la Super Bowl 2026 con sabor a revancha
La coronación de los Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026 es una revancha de la final de hace once años, pero sobre todo una demostración de poder en la NFL para muchos años. El equipo liderado por Kenneth Walker III y Sam Darnold han tumbado por completo a un desconocido Drake Maye en un enfrentamiento marcado por las defensas en la primera parte y por el descontrol en la segunda.Ir a la noticia
Uno por uno de la Super Bowl 2026
El uno por uno de la Super Bowl 2026: el reino de los Seahawks y suspenso absoluto de Drake Maye
La victoria de los Seattle Seahawks en la Super Bowl 2026 ha sido una paliza mucho mayor del reflejo del resultado, y eso pasa a las notas de los mejores jugadores de los equipos. En un ejercicio similar al habitual con todos los partidos de LaLiga, el choque en el Levi's Stadium deja diez grandes protagonistas para bien o para mal del nuevo legado de Seattle al frente de la NFL. Una venganza tras la final de hace once años donde las defensas han funcionado muy por encima de los ataques.Ir a la noticia
Seattle Seahawks, ganadores de la Super Bowl 2026
¡Y ya tenemos ganador de la Super Bowl 2026! Los Seattle Seahawks consiguen la victoria.
Walker se merecía un touchdown
4º y 2:01. ¡Kenneth Walker III arrasa por la izquierda y se llevaba 49 yardazas hasta la zona de anotación! Todo parecía touchdown… pero ¡bam! Jalen Sundell comete holding ofensivo y la jugada queda anulada.
Esto es un mero trámite
4º y 2:14. Ya lo que queda es un mero trámite para los Seahawks, que ya tienen asegurados la victoria.
¡Conexión explosiva con Diggs!
4º y 02:56. ¡Drake Maye lanza profundo por el medio y Stefon Diggs la atrapa con estilo! Avanza hasta la yarda 7 de Seattle, ¡un pase de 26 yardazas! ¡Coby Bryant lo intenta detener, pero Diggs se abre paso y pone a su equipo a un paso del end zone
Seattle sella la victoria
4º y 04:27. ¡Increíble! Drake Maye es robado del bolsillo por Devon Witherspoon en la yarda 46, pierde 10 yardas… ¡y encima fumble! El propio Witherspoon provoca el balón suelto, pero Uchenna Nwosu lo recupera en la yarda 44 y ¡corre 44 yardas hasta la zona de anotación para un TOUCHDOWN defensivo!
Los mejores memes de Bad Bunny
Ya queda poco para acabar el partido, pero antes repasemos los mjeores memes de la actuación del medio tiempo de Bad Bunny.
Los mejores memes de la Super Bowl 2026 y la actuación de Bad Bunny
Las críticas a Drake Maye son la principal fuente de inspiración de decenas de memes que recorren internet tras el mal partido del joven quarterback que tenía en su mano ser el quarterback más joven en ganar una Super Bowl. A pesar de que el partido ha sido un dominio absoluto de las defensas, la estrella de los Patriots ha sido atropellado una y otra vez sin atisbo de reacción, y eso ha generado no sólo conversación, sino multitud de imágenes simpáticas.Ir a la noticia
¡Intercepción que cambia todo!
4º y 08:48. ¡Drama total! Drake Maye lanza profundo por el medio buscando a K.Williams… pero Julian Love lo intercepta en la yarda 26 de Seattle. ¡Y no termina ahí! Toma carrerilla y TreVeyon Henderson lo empuja fuera del campo en la yarda 38 de New England, ¡36 yardazas de retorno!
Esta jugada puede dar un giro enorme al momentum del partido.
¡Sorpresa de los Patriots!
4º y 12:27. ¡Bum! Drake Maye se la juega desde la shotgun y lanza profundo por la izquierda… Mack Hollins la atrapa y corre 35 yardazas hasta la zona de anotación! ¡TOUCHDOWN! Y para sellar la jugada, Andy Borregales no falla el punto extra
Sentencia Seattle con el primer touchdown
4º y 13:24. ¡Seattle vuela por los aires! Sam Darnold lanza profundo por la derecha y AJ Barner la atrapa en la zona de anotación para 16 yardas… ¡TOUCHDOWN!
Y para rematar la jugada, Jason Myers no perdona el punto extra.
No pinta bien para los Patriots
3º y 00:10. ¡Drama total! Drake Maye es capturado en la yarda 37 de New England por Derick Hall, pierde 7 yardas y… ¡se le escapa el balón! El propio Hall provoca el fumble y en el caos Byron Murphy II lo recupera para Seattle en la misma yarda 37.
La reivindicación de Bad Bunny
La reivindicación latina de Bad Bunny y el mensaje a Donald Trump en el Halftime Show de la Super Bowl 2026
Reivindicación y declaración política mediante la música, escenas y gritos de guerra. Con esa bandera entró y salió Bad Bunny del Levi's Stadium tras casi 13 minutos de actuación para dejar su sello con un mensaje de unión en el escenario más americano posible. Con 70.000 personas en el estadio y millones en casa, la música pasó a un segundo plano, el baile y sobre todo el sello de una idea se superpusieron al todo. Y eso deja huella.Ir a la noticia
Retorno potente… ¡y bandera!
3º y 05:23. ¡Michael Dickson despeja con un puntazo de 47 yardas hasta la 33 de New England! Chris Stoll la entrega perfecta desde el centro. Marcus Jones la recibe, acelera por la banda y lo empujan fuera en la yarda 48 de Seattle… ¡19 yardazas de regreso!
Pero ojo, que vuelan los pañuelos: castigo para New England, Dell Pettus por bloqueo ilegal por encima de la cintura, 10 yardas de penalización desde la yarda 37.
Y además, buena noticia para Seattle: Tyrice Knight vuelve al partido tras la lesión.
¡Sack brutal en territorio propio!
3º y 07:34. ¡Sam Darnold intenta reaccionar pero… lo cazan! Milton Williams lo derriba en la yarda 10 de Seattle y la ofensiva retrocede 8 yardas. ¡Golpazo defensivo que hace temblar la jugada!
Drake necesita concentración
3º y 7:41. ¡Drake Maye se la juega con un pase profundo por la izquierda buscando a DeMario Douglas!. Pero no logran engancharla… ¡pase incompleto! La grada se queda con el “uuuy” en la boca.
¡Myers la clava otra vez!
3º y 09:17. ¡Jason Myers le pega desde 41 yardas y… adentro! Patada perfecta, tres puntos más al marcador y la grada explotando de alegría, que ven más cerca el título para los suyos.
¡Conexión explosiva de Seattle!
3º y 10:13. ¡Sam Darnold suelta el pase corto a la derecha para Kenneth Walker III! Walker acelera con todo, gana terreno a lo grande y lo empujan fuera del campo en la yarda 23 de New England… ¡20 yardazas! Marcus Jones llega a sacarlo, pero el daño ya estaba hecho.