Cerramos directo

Andrea Esteban 08 FEB 2026 - 21:54h.

Revancha 11 años después

La Super Bowl 2026 ya tiene dueño y no podía ser otro que Seattle Seahawks, que se impusieron por 29-13 a unos Patriots que lo intentaron, pero que se vieron superados en defensa y dinamismo. Kenneth Walker III fue la gran figura del encuentro, con una exhibición de fuerza y velocidad que mantuvo a los Seahawks en control casi todo el partido. Desde la intercepción de Julian Love hasta el touchdown defensivo de Uchenna Nwosu, Seattle dominó y sentenció pronto un encuentro que, más allá del marcador, pasará a la historia por un detalle especial: el show de medio tiempo de Bad Bunny, que rindió homenaje a Liam Conejo Ramos, el niño que había sido detenido por ICE semanas atrás, convirtiendo su actuación en un mensaje social potente mientras la afición celebraba en el Levi's Stadium.

Momentazos del partido y del show

El partido tuvo jugadas de infarto: Walker III casi logra un touchdown que fue anulado por holding, mientras que AJ Barner y Jason Myers aseguraban puntos clave para los Seahawks. Los Patriots, liderados por Drake Maye, lo intentaron, con Mack Hollins anotando un touchdown espectacular y varias jugadas profundas de Cooper Kupp, pero la defensa de Seattle no dio tregua.

En paralelo, Bad Bunny volvió a hacer historia con un espectáculo lleno de ritmo, baile y guiños políticos, desde la entrega de un Grammy al pequeño Liam hasta su icónica aparición con bandera y mensajes de unión. La mezcla de deporte, música y reivindicación latina convirtió la Super Bowl en un evento inolvidable, no solo por el triunfo de Seattle sino también por la huella cultural que dejó Benito en el escenario más mediático del año.

