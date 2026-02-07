Juan Pérez 07 FEB 2026 - 16:44h.

De ser cortado y suplente, a la final de la NFL

Qué puso en la Super Bowl a los Seahawks: entrenador, propietario y Sam Darnold lo desgranan

San FranciscoLa explosión de Sam Darnold hasta llegar a toda una Super Bowl 2026 es una de las historias de la temporada, tanto por lo inesperado como por la confianza en sí mismo del jugador. El quarterback de Seattle Seahawks llega de hacer el mejor partido de su carrera para colocar a su nuevo equipo en la final, y lo hace a pesar de llevar una maleta repleta de dudas, suplencias y carencias que ha lavado este año a lo grande.

Cuatro y Mediaset Infinity emiten en abierto la Super Bowl 2026 este domingo 8 de febrero (00:30h.) con una de las tramas más icónicas de la temporada. Con 28 años los tumbos en la carrera de Sam 'El Renacido' Darnold le han hecho tomar las riendas de su destino hasta manejarlo para ser el gran favorito a levantar el trofeo. En los últimos días no para de decir que ha soñado desde pequeño en llegar a la Super Bowl y ahora su historia de superación le ha callado la boca a toda la NFL: analistas, jugadores, rivales y seguramente incluso a muchos aficionados de los Seahawks. Y ahora, la mayoría lleva por bandera su espectacular temporada.

La millonada que Minnesota Vikings no le quiso pagar tras una última temporada con 14 victorias ahora ha convertido la narrativa hasta hacer a los Seahawks en un equipo imparable, sobre todo en el último tramo de la temporada.

La historia de Darnold y los Seahawks

Lo traspasaron los Jets después de una mala etapa, lo cortaron los Panters, lo pusieron en el banquillos los 49ers donde lo hizo bien, y tras ganar 14 partidos con los Vikings...lo dejaron marchar. Y el GM de los Vikings está despedido, y ahora viene de jugar el mejor partido de su carrera en la final de conferencia para colocar como favorito a los Seahawks en toda una Super Bowl LX.

En septiembre, antes del inicio de la temporada, Seattle Seahawks era un equipo destinado a estar en la zona intermedia de la competición, no por clasificación, sino por aspiraciones. La complejidad de la conferencia y, sobre todo, de su división, le hacía caer alrededor del puesto 20 entre los favoritos a ganar la Super Bowl 2026.

Esa proyección es rara a pesar de tener estrellas en la plantilla, pero la gran duda era el componente global: un nuevo quarterback, millonada incluida, un entrenador joven y las dudas del plan para chocar sobre todo contra Los Ángeles Rams y San Francisco 49ers. De hecho no se ha hablado mucho de Seattle en toda la temporada hasta la recta final, donde el componente motivador, el nivel de Darnold y Kenneth Walker, y la defensa del equipo han dado un subidón de efectividad.

El valor de Sam Darnols se multiplica además ante una generación en la que todos los quarterbacks de renombre parecían tener un sello más distintivo para llegar lejos. Es el primero de los elegidos del 2018 que llega a la Super Bowl por delante de Baker Mayfield, Lamar Jackson y sobre todo Josh Allen.

Las explosión de Sam Darnold

En postemporada es uno de los mejores jugadores de toda la NFL, punto. No es el sustento de su equipo porque las posibilidades que ofrecen Kenneth Walker III o Smith Njigba son ilimitadas, pero ha dado lo mejor en el mejor momento de la temporada. Y si otro jugador hubiese hecho lo que Darnold en los playoffs, estaríamos hablando de colocarlo en la conversación del MVP.

Tiene el ratio de éxito más alto de pases en toda la postemporada, ejecutó tres touchdowns sin intercepciones en la Final de Conferencia con 25 de 36 pases y sabe cuándo arriesgar. En todo momento en los playoffs se ha visto superado en muchas ocasiones, y aún así, no se ha puesto nervioso para tomar decisiones al límite y darle seguridad a los suyos. Su ejecución del play-action es sobresaliente, ha reducido los errores y siempre tiene el touchdown en el punto de mira.

Sam Darnold es en sí mismo una de las historias del año, tanto por lo que ha dejado atrás como por lo que ha conseguido sin que nadie imaginara esta temporada del quarterback. Y ahora sólo le queda la corona para demostrar que sí ha sido el mejor en esta temporada 25/26.