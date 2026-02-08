Gwyneth Paltrow deleita a sus fans con desayuno para prepararse para la Super Bowl y deja claro con quién va

Saray Calzada 08 FEB 2026 - 16:59h.

Gwyneth Paltrow ha dejado claro en sus redes con quién va en la Super Bowl

La Super Bowl LX está a punto de celebrarse. Para muchos fans de este partido esto es más que un partido de NFL. No solo se juntan para ver el encuentro, en las horas previas y posteriores hay casi como un ritual y motivo para quedar con amigos y con familia. Una de las que ha mostrado en sus redes sociales que se está preparando a conciencia para este duelo es la conocidísima actriz Gwyneth Paltrow.

La estadounidense aparecía en la cocina preparando el desayuno. Ya saben que dicen que es la comida más importante del día y ella se lo tomaba al pie de la letra. Pero lo más significativo de esto no era la receta en sí que preparaba, si no la vestimenta que utilizaba para ello. Gwyneth Paltrow aparecía con una camiseta de los New England Patriots. Con esto deja más que claro con quién va a ir cuando comience el partido. "Super Breakfast Bowl cargado de proteínas para antes del juego", decía en su post de Instagram.

Gwyneth Paltrow toma partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte de la gran final de la NFL, pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugarse el trofeo Vince Lombardi en Santa Clara con unas defensas feroces y dos 'quarterback', Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024.

El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro partidos de los 17 disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan al Super Bowl tras ganar 16 de sus anteriores 17 encuentros. Por eso, el técnico Mike Vrabel, triple campeón de la NFL como jugador de los Patriots, fue elegido como mejor preparador de la temporada.