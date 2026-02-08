Pepe Jiménez Sevilla, 08 FEB 2026 - 19:32h.

Matías Almeyda y el penalti del Girona: "No sé si la foto está trucada, pero parecía que iba a jugar al basket"

Matías Almeyda, muy 'encendido' en sala de prensa

"Perdonen, estoy recaliente después del empate". Esa era una de las últimas afirmaciones de la extensa, tensa y jugosa rueda de prensa que protagonizó Matías Almeyda este domingo tras el encuentro ante el Girona. El argentino, que estuvo casi media hora hablando, tuvo tiempo para molestarse con algunas críticas, para chocar con la prensa y hasta dejar alguna frase llamativa.

Porque desde que el ex del AEK llegase a Sevilla ha sido protagonista de muchas, y diferentes, ruedas de prensa. El argentino ha deslizado en alguna ocasión su molestia por aparecer tanto ante los medios de comunicación y este domingo, posiblemente, protagonizó la más "caliente".

Tras cargar contra el árbitro y su decisión con la mano del Girona en la primera mitad, el técnico iba calentándose poco a poco con diferentes preguntas y acabó dejando la frase más llamativa al ser cuestionado por el error de su equipo en el último suspiro.

"Cuando lo vi, tenía ganas de cortármela. Simplemente", decía ante el asombro de los presentes. "Es demasiado regalo después de todo lo que hemos corregido. No piensen que a mí me da lo mismo. Vamos a los vídeos, a las jugadas, practicamos córner... y cada vez que veo como lanzamos un córner... está mal", iba contando.

En el enésimo intento de defender a sus jugadores, Almeyda recordó que "no es fácil jugar en este ambiente" y señaló al público directamente. "El verdadero hincha de este club tiene que entender que estamos peleando por la salvación. ¿Somos rivales o del mismo equipo? Les valoro eso a los muchachos".

"Les pegan todos los días, les dicen que no son jugadores para el Sevilla. Son jugadores del Sevilla y voy apoyarlos siempre", sentenciaba mandándole también un dardo a la prensa.

Matías Almeyda y su enfado ante la cuestión sobre su presión

Porque este domingo, aunque el técnico aseguró que no se siente molesto ante las críticas "siempre que sean constructivas", sí mostró cierto enfado con las críticas y al escuchar que su equipo presionaba al hombre, no se reservó.

"Están equivocados. El día que quieran, les explico lo que es marcar al hombre. No camuflen algo que no es. Marcar al hombre es cuando juegas uno contra uno en todo el terreno de juego, eso no lo estamos haciendo", decía

En este mismo argumento, Almeyda admitió que eso sí lo hacía en otros clubes, pero que aquí "sé que no podemos hacerlo". "Si nos ponemos, hablamos de fútbol y les explico la razón de mis decisiones. Si te pregunto por la presión del otro día o la de hoy, todas son diferentes. Está bien el análisis, desde este lado os digo lo que hacemos. Es muy fácil sentarse y mover las fichas. Hay muchos condimentos que tiene el fútbol. Por hablar hay muchos campeones del mundo, hablando todos son campeones. Nosotros estamos trabajando, si es malo, me echarán".