Álvaro Borrego 08 FEB 2026 - 18:26h.

Vlachodimos -poco después del gol de Kike Salas- salva un punto in extremis y evita la debacle del Sevilla FC

El uno por uno del Sevilla ante el Girona: Vlachodimos salva a un equipo lleno de suspensos

Un alarde de rebeldía salvó al Sevilla FC de la debacle. La tarde cogió tintes dramáticos en Nervión, con un Girona que por momentos puso contra las cuerdas el proyecto de Matías Almeyda, salvado por la campana por la valentía de la savia nueva de la cantera y el acierto de lo único parecido a la élite que queda en la entidad. Un portero que salva puntos. Un guardameta que gana partidos. Una figura sin la cual este club estaría hundido en la mediocridad. En el Ramón Sánchez-Pizjuán, la locura se desató en el tiempo de descuento, en el que el conjunto hispalense fue capaz de neutralizar el tempranero tanto de Thomas Lemar con otro de Kike Salas y en el que Odisseas Vlachodimos frustró el triunfo del Girona al parar un penalti a Cristhian Stuani en el último minuto (1-1).

En un duelo directo por la permanencia, el centrocampista francés abrió la lata nada más empezar, a los dos minutos, e incluso estuvo a punto de anotar el segundo en una acción en la que Vlachodimos pudo resarcirse de su fallo anterior, cuando se le escapó el esférico de las manos. Al filo de la media hora, Carmona perdonó el empate con un disparo desde la frontal que se marchó demasiado alto. Antes del intermedio, el portero griego todavía tuvo que volver a actuar para desbaratar dos disparos de Fran Beltrán y de Viktor Tsygankov.

Los de Matías Almeyda apretaron en los segundos 45 minutos, con varios remates que no encontraron portería, pero toda la emoción se reservó para el tiempo extra. En el minuto 92, Kike Salas apareció para recuperar una pelota y enchufarla en la escuadra, pero todo lo logrado se puso en peligro cuando Suazo derribó a Echeverri en el área.

El colegiado decretó penalti y Míchel dio entrada a Stuani para tirar la pena máxima; sin embargo, Vlachodimos adivinó las intenciones del uruguayo y detuvo el lanzamiento. Con ello, Girona y Sevilla se reparten los puntos y se quedan con 26 y 25 respectivamente, cuatro y tres sobre las posiciones de peligro.